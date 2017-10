Hollywood-ul, zguduit de cel mai mare scandal sexual: noi detalii ies la iveală. George Clooney: „Toţi am fost complici“

Doar câteva celebrităţi au condamnat public abuzurile lui Weinstein în primele zile de după dezvăluirile şocante, alimentând informaţiile potrivit cărora oamenii din industrie ştiau aceste poveşti însă au preferat să închidă ochii prin prisma relaţiei apropiate pe care o aveau cu producătorul, care a lansat zeci de actori ajunşi în top acum. În cele din urmă, starurile au început să-şi critice dur vechiul partener şi şi-au arătat susţinerea faţă de victime. Mulţi neagă că ar fi ştiut de existenţa unor astfel de abuzuri. Nu şi George Clooney, care recunoaşte că astfel de zvonuri existau încă din anii '90, însă precizează că nu a ştiut niciodată cât de gravă este de fapt situaţia. De asemenea, sunt foarte multe vedete care admit voalat că ştiau unele amănunte şi recunosc că, într-adevăr, Weinstein a fost de neatins până acum.

Iată câteva dintre cele mai importante luări de poziţii de la Hollywood.

„Este impardonabil. Îl cunosc pe Harvey de 20 de ani. Am luat numeroase cine împreună, am fost la evenimente împreună, am avut discuţii. Dar pot spune că nu am văzut niciodată astfel de comportamente la el. Niciodată. O grămadă de oameni pe care îi cunosc vor spune: «Da, Harvey este un câine» sau «Harvey hărţuieşte femeile», dar aceste acuzaţii sunt complet diferite. Ceea ce a făcut Harvey înseamnă hărţuire la nivel înalt şi există un motiv pentru care toată lumea este complice la acest lucru. Motivul ar fi că nu este vorba doar despre vedetele de la Hollywood, ci despre noi toţi, pentru că de fiecare dată când vezi că cineva îşi foloseşte puterea şi influenţa pentru a profita de altcineva şi păstrezi tăcerea, eşti complice. Şi nu există îndoială asupra acestui fapt. Zvonurile au pornit încă din anii ’90 şi erau despre faptul că au existat câteva actriţe care s-au culcat cu Harvey pentru a obţine un rol. Părea o modalitate de a le defăima şi de a le umili spunând că nu au primit slujbele pe baza talentului lor, aşa că mi-am păstrat scepticismul în legătură cu aceste zvonuri. Dar pe de altă parte, faptul că există opt femei care au fost plătite în schimbul tăcerii, ei bine, despre asta nu am auzit nimic până acum şi nu ştiu pe cineva care să fi auzit. Asta e un alt nivel şi nu ai cum să poţi îndrepta asta. Nu cred că oamenii căutau cealaltă parte a poveştii pentru că, într-o oarecare măsură, un tip depravat cu bani care agaţă fete mai tinere nu este o noutate în societatea noastră, din păcate. Vorbim despre showbusiness, dar priveşte pe toată lumea de fapt. Trebuie să ajungem într-un punct în care îi putem denunţa pe aceşti oameni mult mai repede, înainte să devină o problemă cu rădăcini atât de adânci. Trebuie să fim cu toţii mai vigilenţi în legătură cu acest lucru şi să vedem semnele prevestitoare. Dacă înainte oamenii nu acordau prea multă atenţie acestei probleme, acum trebuie s-o facem. Este momentul să-i facem pe oamenii ca Harvey să înceteze să se mai poarte în acest fel. Au existat numeroase critici la adresa celebrităţilor potrivit cărora erau aparent conştiente de acţiunile lui Harvey şi care au decis să nu vorbească împotriva lui. Dacă mă întrebi pe mine dacă am ştiut că cineva care era foarte influent avea tendinţa să facă avansuri unor femei tinere şi frumoase, sigur, am ştiut. Dar n-am avut nicio idee că s-a ajuns în punctul în care a trebuit să plătească opt femei în schimbul tăcerii lor şi că aceste femei au fost ameninţate şi că au fost nişte victime, de fapt“.