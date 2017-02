Între promisiuni şi realizări: ce schimbări aduce 1 martie pentru români

Dragnea a precizat că de la 1 martie vor intra în vigoare: TVA zero pentru vânzarea locuinţelor, pentru publicitate şi pentru materiile prime din agricultură, acordarea unui tichet de vacanţă în valoare de 1.450 de lei/tichet pentru fiecare bugetar, pensia minimă va creşte de la 400 de lei la 520 de lei, reducerea impozitului pentru microîntreprinderi de la 2% la 1%, cele care au mai mult de un angajat, iar plafonul va creşte de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Impozitul pe transferul proprietăţilor cu o valoare mai mică de 450.000 de lei va fi zero”, a declarat Dragnea.

Ce a fost realizat

Unele dintre măsurile promise au intrat în vigoare mai devreme. Astfel, salariul minim a fost mărit la 1.450 de lei încă de la 1 februarie, dată la care a fost redus şi impozitul pentru microîntreprinderi, stabilindu-se o cotă de impozitare de 1% pentru cele care au unul sau mai mulţi salariaţi şi abrogându-se cota actuală de 2% pentru cele care au un salariat. Totodată, a fost ridicat plafonul de venituri până la care o firmă poate fi încadrată în definiţia microîntreprinderii, de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Mai mult, a fost schimbat modul de impozitare a veniturilor obţinute din vânzarea caselor şi a terenurilor. Astfel, dacă o tranzacţie nu depăşeşte 450.000 de lei, ea este scutită de impozitul datorat statului. Peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferenţa dintre valoarea declarată de părţi şi suma neimpozabilă de 450.000 lei.

De asemenea, printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată în data de 6 ianuarie de Executiv, a fost stabilit că începând cu 1 martie 2017 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari va creşte la 520 de lei. Următorul termen este 1 ianuarie 2018, când pensia minimă garantată urmează să crească la 640 de lei.

Ce mai e de făcut

O măsură din programul de guvernare care trebuia să intre în vigoare la 1 martie este încă nesigură. Este vorba despre extinderea cotei zero de TVA la vânzarea de locuinţe, publicitate şi pentru inputuri în agricultură. Această măsură este incertă, singura acţiune pentru aplicarea ei fiind un proiect depus de Liviu Dragnea la Senat, care prevede însă TVA zero pentru „livrarea de locuinţe de către persoane fizice”, iar ea nu are un termen de aplicare. Măsura mai este, de asemenea, suspectibilă de o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Voucherul de vacanţă pentru bugetari, deşi a fost anunţat pentru 1 martie, a fost amânat pentru 1 iulie, potrivit ministrului Turismului, Mircea-Titus Dobre.