Noi schimbări la conducerea Tarom. Cine sunt noii membri ai Consiliul de Administraţie

Noul preşedinte al Consiliul de Administraţie este Elena Vlad. Ea o înlocuieşte pe Silvia Popeangă, care a fost numită în această funcţie în luna martie a acestui an. Potrivit economica.net, Elena Vlad are un birou de expert contabil la Constanţa, pe PFA, judeţ din care vine şi ministrul Transporturilor, care are în subordine compania aeriană naţională.

În consiliul de administraţie au mai fost numiţi alţi şase membri. Este vorba despre Cristian Socol, economist şi fost consilier al lui Victor Ponta, Alexandra Ioana Bradea, expert în cadrul Ministerului Transporturilor, Dorian Vlădeanu este profesor universitar doctor inginer economist, Alexandru Potor şi Măchiţă Dan Aurel, fost membru în CA al Tarom şi consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor.

La începutul acestei luni, compania naţională de transport aerian Tarom a schimbat din nou şeful: cel de-al cincilea şef din acest an. Werner Wolff, fost director din cadrul Automobile Bavaria, a fost numit director general interimar, cu un mandat de numai patru luni.

Tarom a anunţat recent demisia Ilenei Daniela Dragne, al patrulea şef al companiei din acest an, din funcţia de director general interimar.

Tarom estimează că va înregistra în acest an pierderi în valoare de 206,79 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pus în dezbatare de acţionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

Aceste pierderi sunt de cinci ori mai mari faţă de bugetul iniţial aprobat în luna septembrie în Guvern, care indica un rezultat negativ de 41,2 milioane lei, pentru acest an.