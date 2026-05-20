Sorin Grindeanu a declarat în cadrul Interviurilor Adevărul că este plăcut surprins de modul în care preşedintele gestionează criza politică şi evenimentele care au dus la declaşarea ei. Liderul PSD afirmă că, dacă Nicușor Dan îi va încredința mandatul de a forma o majoritate guvernamentală, social-democrații sunt pregătiți să vină cu mai multe variante de lucru.

Grindeanu spune că a fost plăcut surprins de modul în care șeful statului a gestionat situațiile dificile în ultimul an, apreciind disponibilitatea acestuia de a căuta permanent soluții și de a debloca impasurile politice. În același timp, el respinge speculațiile privind o înțelegere între președinte și PSD, subliniind că „nu este cazul de așa ceva”.

„Eu nu știu ce poate face președintele. Cred că nici dumneavoastră, nici eu. Eu am văzut niște lucruri enunțate de președinte în ultimele săptămâni ca și cadru general și cred că nu se va abate de la ce a spus până acum: o soluție, a spus publicul, o soluție și o majoritate clară, formată din partide prooccidentale și care să continue lucrurile.

Așa, ca om, este foarte politicos. Cu domnia sa, înainte de a fi președinte, cu domnul Nicușor Dan, cred că m-am intersectat de două sau de trei ori. Eu fiind ministrul Transporturilor și dânsul primar general, pe diverse chestiuni. Eu am apreciat în această perioadă, fără să-l cunosc ca să pot să-i fac aprecieri, faptul că, de fiecare dată, de anul trecut începând, tot timpul caută, încearcă să găsească soluții, să mergem înainte, să deblocheze situația. Asta este o treabă pe care am apreciat-o.”, spune liderul PSD.

„A încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, pentru mine este o surpriză plăcută.”

Acesta recunoaşte că impresia despre şeful statului s-a schimbat în timp, după ce, în trecut cei doi se aflau în tabere adverse din punct de vedere politic.

„Pentru mine, vizavi de ce aveam ca imagine înainte, nefiind niciodată în aceeași tabără politică, PSD și Nicușor Dan, este o surpriză plăcută. Președintele Nicușor Dan, modul în care a gestionat lucrurile în acest an, pentru mine, prin felul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută.”

Întrebat dacă există o înţelegere informală cu Nicuşor Dan în privinţa anumitor soluţii pentru rezolvarea crizei, acesta a subliniat că îşi asumă public faptul că „nu este cazul aşa ceva”.

