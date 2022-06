Pui de mamut de 35.000 de ani, descoperit de un miner în stare aproape perfectă VIDEO

Minerul a descoperit ceea ce paleontologul teritoriului canadian Yukon a definit ca fiind „unul dintre cele mai incredibile animale mumificate descoperite vreodată în lume": corpul păstrat în stare aproape perfectă al unui pui de mamut de acum 35.000 de ani.

„Este perfect şi frumos", a afirmat Grant Zazula, paleontologul teritoriului Yukon, pentru Canadian Broadcasting Corporation. „Are trompă, are coadă, are urechi mici. Are şi capătul prehensil al trompei de care se putea folosi ca să apuce iarba", a mai adăugat Zazula, potrivit The Guardian