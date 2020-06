Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Colorado spun că au găsit cel mai curat aer de pe Pământ

În prezent, clima se află într-o continuă schimbare, din cauza poluării. Vremea şi clima sunt strâns legate, conectând fiecare colţ de pământ, iar activitatea omului a dus la scăderea calităţii aerului.

Oamenii de ştiinţă fac tot posibilul să găsească locuri de pe Pământ care încă nu au fost afectate de apariţia omului. Profesoara Sonia Kreidenweis, împreună cu echipa sa, au mizat pe faptul că aerul de peste Oceanul de Sud ar fi cel mai puţin afectat de oameni şi praful care se întinde pe toate continentele lumii.

În urma unui studiu al compoziţiei bioaerosolului din Oceanul de Sud, cercetătorii au descoperit că aerul era lipsit de particule de aerosoli produse de activitatea umană, incluzând arderea combustibililor fosili, plantarea de culturi, producţie de îngrăşământ, sau eliminarea apelor uzate, relatează CNN.

Poluarea aerului este cauzată de aerosoli. Aceştia sunt nişte particule solide, lichide şi gaze ce se regăsesc în aer.

"Aerosolii care controlează proprietăţiile norilor din Oceanul de Sud sunt puternic legaţi de procesele biologice ale oceanelor şi că Antarctica pare a fi izolată de dispersia spre sud a microorganismelor şi a depunerii de nutrienţi din continentele sudice", a relatat într-un comunicat cercetătorul Thomas Hill, coautor al studiului.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, în care cercetătorii au descris zona din Oceanul de Sud ca fiind "cu adevărat curată".

Poluarea aerului este deja o problemă majoră la nivel mondial ce cauzează o criză de sănătate publică şi ucide, anual, peste 7 milioane de oameni, conform OMS.

Potrivit studiilor efectuate de-a lungul anilor, poluarea creşte semnificativ riscul bolilor de inimă, accident vascular cerebral şi cancer pulmonar.