AdMoER - Aplicaţia care îşi propune să monitorizeze sănătatea cetăţenilor, într-un mod anonim

AdMoER este, la momentul actual, singura aplicaţie care oferă posibilitatea de a monitoriza riscul de infecţie al unei populaţii fără a renunţa la anonimitatea utilizatorilor. Cu un scop final de a permite revenirea la normalitate, creatorii aplicaţiei ne-au oferit mai multe detalii cu privire la aceasta, felul în care funcţionează şi care sunt diferenţele faţă de aplicaţiile de tracing pe care le cunoaştem deja.

Cum funcţionează AdMoER

Numele aplicaţiei este abrevierea pentru Advanced Monitoring Emergency Response şi exact asta îşi propune să facă - să monitorizeze starea de sănătate a unui individ şi să îl informeze cu privire la aceasta, în cazul în care apar schimbări minore sau majore. Astfel, monitorizarea se realizează printr-un algoritm medical aplicat de un AI (inteligenţă artificială), care a fost realizat în concordanţă cu protocoalele actuale ale CDC (Centrul de Control al Bolilor din SUA) şi OMS.

Algoritmul se „hrăneşte” cu trei tipuri de informaţii, toate introduse de utilizator sau pentru care utilizatorul îşi dă acceptul de a fi folosite: condiţii medicale pre-existente, informaţiile colectate de aplicaţiile de sănătate sau de device-uri precum smartwatch-uri (lucruri precum saturaţia de oxigen din sânge - SpO2, temperatura, ritmul cardiac etc.) şi informaţii oferite de utilizator cu privire la potenţiale simptome pe care le are - dureri de cap, stări de greaţă, nas înfundat, dureri de piept etc.

Varianta actuală a aplicaţiei este construită pentru a monitoriza cazurile de COVID-19, iar felul în care creatorii săi vor să o facă este extrem de interesant. Practic, după ce sunt colectate datele iniţiale, fiecare utilizator este clasificat într-una dintre cele patru categorii: persoane vaccinate - cu sistem imunitar mai scăzut („Fragile”) sau normal („Healthy”) şi persoane nevaccinate - la fel, „Fragile” sau ”Healthy”.

După această clasificare, utilizatorul primeşte o culoare, cu care va fi reprezentat şi care îi va arăta starea de sănătate - de la verde la roşu (foto jos). Acestea sunt cele cinci categorii de risc pe care utilizatorii le vor putea vedea în aplicaţie, fie că sunt utilizatori obişnuiţi, fie că sunt organizaţii private.

Variante diferite ale aplicaţiei, în funcţie de nevoile utilizatorilor

Există trei variante diferite ale aplicaţiei: una pentru utilizatorii obişnuiţi, exclusiv pe mobil, una pentru autorităţile din domeniul sănătăţii, pentru desktop şi mobil şi una pentru organizaţii private, de asemenea pentru desktop şi mobil. Acestea oferă bineînţeles diferite funcţionalităţi, specifice nevoilor celor care le utilizează.

Aplicaţia pentru utilizatori obişnuiţi le va permite acestora să îşi observe propriul stadiu de risc şi va oferi o hartă permanentă a altor utilizatori, reprezentaţi doar prin simbolul lor, pentru a avertiza astfel cu privire la potenţialele aglomerări sau locuri în care se află oameni cu un grad ridicat de risc. Utilizatorii clasificaţi în categoria „Fragile” vor putea fi văzuţi şi ei de alţi oameni, care îi vor putea proteja astfel.

Aplicaţia pentru autorităţile din domeniul sanitar va permite o monitorizare generală a populaţiei şi a simptomelor acestora, oferind astfel şi o privire de ansamblu asupra infrastructurii de sănătate locale. Astfel, autorităţile vor putea observa şi dacă există anumite locuri în care se adună persoane cu un potenţial de risc ridicat în timp real, iar medicii vor putea observa reacţiile pe care le au pacienţii la un anumit tratament.

În ceea ce priveşte aplicaţia pentru organizaţii private, aceasta este construită pentru a acomoda clădiri diferite - de la restaurante, la şcoli - în care se adună o mulţime de oameni, al căror grad de risc ar putea fi astfel monitorizat de o persoană din clădire.

Factorul anonimităţii

O astfel de aplicaţie poate părea că stă la limita invadării vieţii private, însă creatorii săi garantează faptul că anonimitatea este una dintre principalele funcţionalităţi ale sale.

Utilizatorilor nu li se va cere să îşi introducă numele, adresa sau orice alte detalii care ar putea conduce la identificarea lor. Procedura de înregistrare necesită doar o parolă introdusă de utilizator, în urma căreia acesta va primi un cod alfanumeric personal, legat de IMEI-ul telefonului. Reprezentanţii AdMoER spun că aplicaţia şi beneficiarii săi nu vor putea vedea decât acel cod alfanumeric, vizualizarea IMEI-ului fiind blocată.

În timpul utilizării aplicaţiei, singurele persoane care vor putea face legătura între o persoană şi codul primit în aplicaţie vor fi medicii sau organismele medicale (spitale), deoarece în acest caz se aplică principiul confidenţialităţii dintre medic şi pacient.

Când va putea fi utilizată aplicaţia

Pentru a afla şi care este stadiul de dezvoltare al aplicaţiei, am vorbit cu Dragoş Stănescu, unul din oamenii din spatele acestui proiect, care a spus că „săptămâna viitoare încep testele medicale în SUA, iar acestea durează vreo 45 de zile, deci pe undeva pe la sfârşitul lui aprilie ar trebui să fim gata să începem.”

AdMoER va fi folosită întâi în Statele Unite, urmând însă să se dezvolte şi în afara SUA. „Am vrea să transformăm asta într-o franciză. Adică, în afara SUA, să oferim tehnologia unor grupuri locale care să dezvolte aplicaţia pentru ţara respectivă. Noi ne vom ocupa de mentenanţă şi actualizări iar partea de business şi-o fac aceste grupuri”, indică Dragoş Stănescu.

Aplicaţia ar putea avea un viitor şi în perioada post-COVID, conform acestuia: „COVID-ul va deveni parte din viaţa noastră cum este şi gripa sezonieră. Poate fi însă folosită şi dacă apar virusuri noi - cum aţi văzut, apariţia COVID-ului ne-a prins pe toţi cu garda jos, dar şi pentru gripa sezonieră, pe care am menţionat-o. Marele avantaj pe care îl avem este harta care permite unei persoane să vadă dacă pe drumul pe care vrea să îl facă există clustere (n.r. aglomerări) de persoane cu risc ridicat, astfel că ştie să caute rute alternative să le ocolească. La fel, dacă intră într-un local sau o clădire şi observă clustere înăuntru, ştie să le evite” a adăugat Dragoş Stănescu.