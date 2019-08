Un alt raport anunţă că iPhone 11 ar putea veni cu un încărcător de tip USB-C în pachet

Lăsată în urmă în ultimii ani de principalii săi rivali în ceea ce priveşte încărcarea telefonului, compania din Cupertino pare pregătită să rezolve în sfârşit această problemă. Pagina de Twitter ChargerLAB a anunţat astăzi, într-un mesaj, că iPhone 11 va renunţa la încărcătorul de 5W şi va introduce un încărcător cu USB-C în schimb, în pachetul telefonului.

Dacă acest lucru se va întâmpla, ar fi pentru prima oară când iPhone-ul are în pachet un încărcător de tip fast-charge, deşi portul de încărcare al telefonului va fi în continuare unul Lightning.

ChargerLAB a prezentat anul trecut rendere ale încărcătorului cu USB-C al celor de la Apple, care a fost folosit pentru ultimele modele de iPad Pro, lansate în octombrie 2018. Atunci, ChargerLAB a spus (incorect) că încărcătorul va fi utilizat şi pentru iPhone XS şi iPhone XR.

😆The iPhone 11 will come with a USB-C charger. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx