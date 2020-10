Ultima mare lansare de telefon a anului: Huawei anunţă Mate 40 Pro - Specificaţii şi primele impresii

Anunţat chiar acum într-un eveniment online al Huawei, Mate 40 Pro se arată a fi un super-telefon. Nu o spun însă bazat doar pe specificaţii, ci şi din utilizare, pentru că am avut privilegiul de a folosi în ultimele două săptămâni acest smartphone.

Informaţiile despre telefon au apărut pe mai multe site-uri în ultimele săptămâni, astfel că multe dintre ele nu sunt o surpriză pentru fanii Huawei. Avem un display OLED superb, de 6,76 de inci cu rată de refresh de 90Hz şi rezoluţie 2772x1344, care face ca telefonul să pară mai degrabă lat decât înalt, cu marginile ultra curbate care mie mi-au plăcut enorm pe Mate 30 Pro.

Au dispărut butoanele virtuale de volum, doar că de fapt sunt tot acolo. Huawei a adăugat şi butoane fizice în acest an, însă cei care tânjesc după utilizarea butoanelor virtuale, adăugate pe flagship-ul de anul trecut, le pot activa din setări.

Spatele este unul superb, care aminteşte de culoarea Breathing Crystal pe care Huawei a introdus-o pe P30 Pro şi care a fost atunci un real succes pentru companie. Sticla de pe spate este mată, iar camera este amplasată într-un cerc, la fel ca la toate Mate-urile de până acum, care în interior are sigla LEICA.

Îmi place noul aranjament de cameră, face cu siguranţă ca telefonul să iasă în evidenţă şi voi aplauda întotdeauna introducerea unei sticle mate pe spatele unui smartphone.

Versiunea pe care am primit-o eu are 8GB de RAM şi 256GB de stocare, venind cu un procesor Kirin 9000 absolut fabulos, puternic şi excelent în utilizare, indiferent de task-uri. Are 15,3 miliarde de tranzistori şi este construit pe 5nm, la fel ca noul Bionic A14 de la Apple, iar Huawei spune că este cu 52% mai rapid decât Snapdragon 865+.

Bateria are 4400mAh, şi permite încărcare pe fir de 66W cu încărcătorul din cutie, care a primit şi el un upgrade serios faţă de versiunea anterioară. Într-adevăr, telefonul rezistă foarte bine din acest punct de vedere, lucru pe care l-am observat în cele două săptămâni de utilizare.

Camerele sunt impresionante şi ele: o principală de 50MP (f/1.9), un ultrawide de 20MP (f/1.8) şi un telefoto de 12MP (f/3.4), capabil de 5x pe spate asigură o performanţă excelentă atât pe foto, cât şi pe video. Telefonul vine şi cu noi funcţii pe zona de filmare, precum un Super Steady Shot, care asigură o stabilizare excelentă a telefonului. Şi pe faţă avem o cameră foarte bună, de 13MP, capabilă de Night Mode şi selfie-uri în format ultra wide.

Un review complet pentru Huawei Mate 40 Pro este deja în curs de realizare, şi va sosi în curând şi pe site-ul nostru. Până atunci, amintim în final preţul noului device: 1200 de euro .