Samsung lucrează la crearea unui senzor de 600 de megapixeli

Informaţia soseşte de la Ice Universe, unul dintre cei mai renumiţi tipsteri în materie de telefoane mobile, şi se pare că senzorul se află deja în producţie, având o dimensiune de 1/0,57 inci, mult mai mare decât cel de pe Huawei P40 Pro+ (cel mai mare senzor foto prezent momentan pe telefoane mobile), care măsoară 1/1.28 inci.

Diagrama din postarea lui Ice Universe arată că modulul ar urma să aibă 22mm grosime, fiind situat pe o zonă largă din spatele telefonului. Problema apare, evident, la faptul că majoritatea telefoanelor pe care le utilizăm în ziua de azi au o grosime de 10mm, astfel că Samsung va fi nevoită să facă modificări semnificative, dacă vrea să utilizeze un astfel de senzor.

Nu este pentru prima oară când acest zvon apare, în aprilie o ştire similară făcând înconjurul internetului. Atunci, Yongin Park, şeful diviziei de senzori a Samsung, spunea că gigantul sud-coreean doreşte să creeze o astfel de tehnologie şi că va permite surprinderea mai multor detalii decât poate vedea ochiul uman.

Bineînţeles, un astfel de senzor nu va apărea foarte curând pe telefoanele mobile, şi ne putem aştepta la câţiva ani până să îl vedem creat, arată The Next Web .

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh