Motorola lansează one fusion+, un smartphone cu cameră de 64MP, fără notch şi preţ accesibil

Motorola one fusion+ vine echipat cu un obiectiv cu unghi ultra-wide, pentru cadre de patru ori mai largi. Mai mult, camera dedicată Macro Vision oferă o rezoluţie de două ori mai mare decât majoritatea celorlalte camere macro de pe piaţă, aducând subiectul de cinci ori mai aproape, indiferent de dimensiunea lui.

Camera pentru selfie, de tip pop-up, de 16 MP, beneficiază şi ea de tehnologie Quad Pixel şi Night Vision, lăsând loc display-ului să se întindă dintr-o margine în alta a telefonului.

Smartphone-ul vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon 730 - echipat cu capabilităţi AI care facilitează multifuncţionalitatea şi conferă eficienţă energetică pentru o experienţă optimă de gaming. Bateria de 5000 mAh poate ajunge pentru două zile de autonomie. De asemenea, alimentarea se va face rapid datorită tehnologiei de încărcare TurboPower.

Display-ul poartă numele de Total Vision Full HD+ şi are 6,5 inci, neavând notch, datorită camerei pentru selfie de tip pop-up. Ecranul motorola one fusion+ oferă o paletă cromatică largă, iar certificarea HDR10 permite utilizatorului să se bucure de filmele şi programele preferate, dar şi de fotografii în culori vii, cu o luminozitate şi un contrast îmbunătăţite.

Smartphone-ul are un sunet mai puternic datorită boxelor Hi-Fi. Tonurile joase sunt mai bune, sunetul mai curat şi claritatea mai mare, chiar şi atunci când volumul este la nivelul maxim.

Motorola one fusion+ este echipat cu un buton dedicat Google Assistant pe partea laterală a telefonului. Printr-o atingere uşoară, se pot folosi comenzile vocale pentru a adresa întrebări şi a cere deschiderea unor aplicaţii, chiar şi atunci când telefonul este blocat.

În plus, motorola one fusion+ vine la pachet cu My UX, care include toate experienţele Moto.

Motorola one fusion+ va fi disponibil de astăzi în Polonia şi va fi lansat în anumite ţări din Europa, în următoarea perioadă, la preţul recomandat de producător de 299 de euro. Dispozitivul va ajunge şi în India, dar şi în ţări din America de Sud în următoarele săptămâni.