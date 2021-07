Motorola a lansat seria edge 20, trei terminale smartphone cu ecrane OLED de 6,7 inci şi camere performante

Noile telefoane din familia motorola edge aduc procesoare mai puternice, o cameră principală cu o rezoluţie mare şi primul zoom periscop. La acestea se adaugă rata de refresh a ecranului îmbunătăţită, încărcarea mai rapidă a bateriei şi experienţele extinse oferite de platforma Ready For.

Motorola edge 20 are o cameră principală de 108MP şi unul dintre cei mai mari senzori ai camerei de până acum, dispunând de un format optic de 1/1,5 cm.

Dispozitivul este echipat cu tehnologia Ultra Pixel, senzor care este de 9 ori mai sensibil la lumină. Obiectivul cu unghi ultra-wide, cu Macro Vision încorporat, permite utilizatorului să surprindă un cadru de 4 ori mai cuprinzător. Macro Vision facilitează apropierea de 5 ori mai mult de subiect pentru close-up-uri extreme, la aproape 3 cm distanţă, astfel încât fotografierea în detaliu să devină mult mai simplă.

Motorola edge 20 pro

A treia cameră este primul teleobiectiv periscop încorporat pe un dispozitiv Motorola, o funcţionalitate rar întâlnită în această categorie de preţ, care orientează lumina la 90 de grade pentru o claritate superioară a imaginii de la o distanţă de 5 ori mai mare. În plus, a fost introdusă opţiunea 50x Super Zoom, care facilitează captarea detaliilor de la distanţă, dar şi posibilitatea înregistrării clipurilor video la o rezoluţie 8K.

Motorola edge 20 pro are un ecran mare de 6,7 inci Max Vision cu tehnologie OLED, cu un afişaj de 10 biţi, ce asigură un spaţiu de culoare de DCI-P3 şi îndeplineşte standardele HDR10 +. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot vedea peste un miliard de nuanţe şi culori superbe, redate într-un mod cât mai viu, luminos şi realist pe ecran. Pentru prima dată, un telefon Motorola are o rată de refresh a ecranului de 144Hz.

edge 20 pro este echipat cu un procesorul Qualcomm Snapdragon 870, 256 GB spaţiu de stocare încorporat, 12 GB memorie RAM, iar pe partea de conectivitate cu tehnologia 5G şi Wi-Fi 6.

Motorola edge 20 pro are o baterie de 4500 mAh şi încărcare rapidă, TurboPower 30, care promite 9 ore de autonomie în doar 10 minute de încărcare.

Motorola edge 20 este unul dintre cele mai subţiri smartphone-uri 5G de pe piaţă, cu doar 6,99 mm. Acest dispozitiv are o cameră principală de 108MP, la fel ca motorola edge 20 pro, cu un obiectiv ultra-wide şi lentile macro, plus un teleobiectiv 30X Super Zoom. Ecranul este tot de 6,7 inci şi rata de refresh de 144Hz.

edge 20 este echipat cu procesorul Snapdragon 778G, până la 128 GB spaţiu de stocare, 8GB de memorie RAM, conectivitate 5G şi Wi-Fi 6. Smartphone-ul are o baterie de 4000 mAh şi încărcare rapidă, TurboPower 30, care oferă 8 ore de autonomie în doar 10 minute de încărcare.

Motorola edge 20 lite are o cameră formată dintr-un senzor principal de 108MP, una ultra-wide şi un senzor de adâncime. Ecranul este tot OLED de 6,7 inci. edge 20 lite are un chipset MediaTek Dimensity 720 5G, 8 GB de memorie RAM şi 128GB de stocare. Bateria de 5000 mAh are încărcare rapidă TurboPower 30 şi oferă autonomie de o zi a bateriei, cu doar 10 minute de încărcare.

Disponibilitate şi preţuri

Motorola edge 20 pro va fi disponibil în Europa, în următoarele săptămâni, în trei versiuni de culoare: midnight blue, iridescent white and blue vegan leather, la preţul recomandat de 699,99 euro

Motorola edge 20 va fi disponibil în trei versiuni de culoare: frosted grey, frosted white, frosted emerald, la preţul recomandat de 499,99 euro.

Motorola edge 20 lite va fi disponibil în 2 culori: electric graphite şi lagoon green, la preţul recomandat de 349,99 euro.