Interviu cu Răzvan Sturza, şeful Motorola România: “Anul 2021 va aduce, cel mai probabil, pe piaţa de telefoane 5G, dispozitive sub 1000 de lei”

1. De ce credeţi că aprope două treimi din populaţie (64%) nu ştiu nimic sau mai nimic despre 5G?

Ca orice tehnologie nouă, şi tehnologia 5G urmează cursul normal al asimilării ei de către clienţi. Primii paşi sunt daţi de finalizarea standardizării, apoi de apariţia proiectelor pilot de implementare, urmate de implementarea la scară largă a tehnologiei, susţinute de echipamente de access compatibile pentru toate categoriile de utilizatori precum şi de servicii oferite la un preţ competitiv. Abia în această ultimă fază tehnologia devine cunoscută pentru mai mult de jumătate din populaţie. Aşadar, prima întrebare din cadrul studiului legată de cunoştinţele românilor în privinţa 5G oferea un răspuns pe care l-am anticipat. Explicaţiile ulterioare în privinţa tehnologiei au dus la un impact pozitiv în ceea ce priveşte percepţia celor chestionaţi, răspunsul lor fiind cu totul diferit.

2. Credeţi că întârzierea implementării 5G din motive politice, războiul comercial SUA-China, a adus prejudicii companiilor, statelor şi clienţilor finali, cetăţenii? Motorola a avut de suferit de pe urma acestei întârzieri?

Din punct de vedere al furnizării echipamentelor de acces pentru utilizatorii finali, pentru tehnologia 5G, acolo unde ne situăm noi, nu constatăm neapărat o întârziere în implementarea reţelelor 5G la nivel global. Aceste procese sunt oricum de durată şi, la fel de importante ca şi disponibilitatea tehnologiei. Este necesară identificarea şi definirea modalităţilor prin care 5G poate influenţa în bine o societate în ansamblul ei, ceea ce duce în final la un suport şi la un interes crescut din partea utilizatorilor.

3. Cum v-a influenţat pandemia de coronavirus afacerile, la nivel global şi în România?

Perioada de lockdown a fost în acelaşi timp o oportunitate, pentru că oamenii au descoperit cât de importantă este tehnologia şi ce impact are asupra noastră, de la munca remote, la conectarea cu cei dragi prin video-call-uri. Totodată, fiind o companie globală, am experimentat, ca şi multe alte companii, fluctuaţii în vânzări pe măsură ce impactul COVID a fost resimţit treptat în fiecare regiune. În acelaşi timp, un lucru care ne-a afectat pozitiv a fost acela că pe măsură ce unele regiuni erau afectate de pandemie, alte regiuni relaxau măsurile de limitare a interacţiuniilor sociale. Trebuie, de asemenea, menţionat că ne considerăm „norocoşi” să activăm într-un segment unde, chiar în cazul unei pandemii globale, există o cerere aproape constantă pentru produsele pe care le realizăm. Per total, putem spune că înregistrăm vânzări mai bune decât înaintea acestei pandemii, atât pe plan global, cât şi pe plan local.

4. Procentele categoriilor ”familiarizaţi cu 5G” şi care ”ar cumpăra 5G” sunt foarte apropiate. Dacă oamenii ar şti mai multe despre tehnologia 5G ar fi dispuşi să cumpere în număr mai mare?

Desigur că decizia de achiziţie este una informată pentru majoritatea dintre noi. Aşadar, un pas esenţial pentru a avea mai mulţi clienţi dispuşi să cumpere telefoane cu tehnologie 5G, îl reprezintă informarea lor. Un lucru ce se desprinde clar din studiul aşteptărilor faţă de 5G întreprins de noi este disponibilitatea tehnologiei la nivel local prin intermediul operatorilor (accesul la reţea). După ce celor 64% dintre persoanele care nu erau familiarizate cu 5G li s-a explicat în ce constă tehnologia, opinia lor a fost o cu totul alta, iar atunci când au fost întrebate dacă şi-ar achiziţiona un telefon 5G, 48% au precizat că, în urmă informaţiilor primite, ar fi dispuşi să-şi cumpere un telefon cu tehnologie 5G încorporată în anul următor.

5. 45% dintre oameni nu-şi doresc întotdeauna o conexiune mai rapidă la internet. Cum influenţează strategia Motorola acest rezultat?

Obiectivul nostru este să furnizăm cât mai repede, şi la preţuri cât mai competitive, produse ce încorporează atât ultimele dezvoltări tehnologice din industrie (5G, telefoane cu ecrane flexibile), dar şi produse unde îmbunătăţim caracteristici importante pentru utilizatori (ecrane mai mari, autonomie mai bună sau fotografii mai reuşite).

În orice caz, conexiunea mai rapidă la internet este doar unul dintre beneficiile tehnologiei 5G. Aplicaţii care astăzi nu pot fi implementate pe o reţea 4G îşi vor găsi aplicabilitatea în cadrul unei reţele 5G într-un mod pe care ne e greu să ni-l imaginăm astăzi, la fel cum poate era greu să ne imaginăm cum ne vom folosi telefonul odată cu trecerea de la 3G la 4G.

6. Motorola e o companie preocupată de calitatea camerelor foto şi pune mult accent pe acest aspect. Cum apreciaţi faptul că oamenii sunt mai interesaţi de camera foto (63%) decât de capabilitatea 5G (52%)? Cum vă afectează aceste cifre deciziile?

Pentru o tehnologie nouă ca 5G, cu care doar 36% din utilizatori sunt familiarizaţi, este absolut normal să existe un interes mai mare pentru caracteristici importante în ceea ce priveşte utilizarea smartphone-lui în prezent. Deşi ne dorim să fim alături de cat mai multi clienţi care vor să fie pregătiţi sau care vor trece la utilizarea tehnologiei 5G (în oraşele unde este deja disponibilă), vom continua să fim alături şi de clienţii care folosesc alte criterii de achiziţie, continuând să oferim produse cu caracteristici care răspund interesului diversificat al utilizatorilor. De exemplu, modelele g power se adresează nevoilor clienţilor care îşi doresc o autonomie cât mai mare, gama one oferă o procesare rapidă, g9 Plus oferă rezultate extraordinare pe parte de fotografie, iar gama edge oferă o experienţă a ecranului excelentă, cu un raport ecran/corp telefon de peste 95%.

7. Motorola e o companie care în ultimii ani s-a orientat către smartphone-uri din gama medie, cel puţin pe piaţa din România. Din acest punct de vedere credeţi că vă avantajează că aproape jumătate dintre români sunt interesaţi de dispozitive smartphone cu preţuri cuprinse între 500 si 2000 de lei?

Cu siguranţă, strategia Motorola de a oferi cât mai multe produse relevante în zone de preţ accesibile, a găsit un răspuns pozitiv în piaţa din România şi datorită numărului clienţilor care alocă un buget de până la 2000 de lei pentru un smartphone. În acelaşi timp însă, ştim că este foarte importantă prezenţa unui vârf de gamă în portofoliu, necesar pentru percepţia personală asupra unui brand de telefoane mobile şi implicit pentru decizia de achiziţie. Desigur, multe dintre dispozitivele noastre sunt în această gamă de preţ din dorinţa de a oferi consumatorilor cel mai bun raport preţ-calitate. Pe de altă parte, este la fel de important să avem un portofoliu complet de produse de la cele de 500 de lei, până la cele premium, de 5000, 7000 de lei pentru a acoperi preferinţele diverse ale clienţilor.

Cu ajutorul lui Edge+, ne-am bucurat să avem din nou în portofoliu în 2020, şi în România, un produs de tip flagship.

8. Vă gândiţi să lansaţi un smartphone 5G ieftin, la o valoare apropiată de 500 de lei?

Cu siguranţă telefoanele 5G vor deveni tot mai accesibile pe măsură ce tehnologia va fi din ce în ce mai utilizată. Dacă ne uităm însă la preţul minim al telefoanelor 4G, apropiat de valoarea de 500 de lei, şi gradul de penetrare al serviciilor 5G, 2021 va aduce cel mai probabil pe piaţa de telefoane 5G dispozitive sub 1000 de lei.

9. Ce smartphone pregătiţi pentru 2021 si care sunt cifrele de vânzări pentru modelele 5G lansate anul acesta în România? Putem considera moto g 5G Plus un succes în comparaţie cu modelele 4G din 2020?

Pentru 2021 vom continua strategia de înlocuire a produselor lansate în 2020, în primul rând prin actualizarea designului pentru acestea, dar şi prin îmbunătăţirea caracteristicilor celor mai importante pentru utilizatori. Telefoanele 5G vor continua să deţină un loc important în portofoliul Motorola, dorindu-ne să continuăm să acoperim o plajă cât mai largă de produse 5G, de la cel mai accesibil smartphone 5G, până la telefoane cu ecran flexibil 5G.

În ceea ce priveşte moto g 5G plus, am înregistrat pentru acest model vânzări de ordinul miilor, ceea ce pentru noi este un rezultat bun pentru un produs aflat într-o zona de preţ unde nu am activat de mult timp, inclusiv comparativ cu modele 4G.