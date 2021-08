Huawei MatePad 11, tabletă flagship  pentru gaming şi muncă de birou [TECH REVIEW]

MatePad 11 este şi prima tabletă cu tastatură cu care am venit în contact, ca şi în cazul altor tablete cu această opţiune se pune întrebarea dacă poate înlocui un laptop.

Asta depinde de la un utilizator la altul, în funcţie de tipul de activitate pe care o desfăşoară pe laptop. Dacă lucrezi în principal cu aplicaţii office, mail, internet, cel mai probabil Huawei MatePad 11 e mai mult decât suficientă. Dacă faci prelucrare foto sau video profesională e posibil ca nici măcar un laptop să nu te satisfacă. Deci, cum spuneam, e o discuţie deschisă.

Tableta Huawei MatePad 11, funcţionează pe baza Harmony OS 2.0 şi e primul contact cu acest sistem de operare, instalat pe altceva decât pe un ceas sau pe un televizor. Nu este nici o diferenţă la prima vedere între Android 10 şi Harmony OS. De altfel AIDA64, din care sunt capturile de mai jos, detectează Android 10 cu EMUI11.

Şi dacă am menţionat sistemul de operare, hai să vă spun mai multe despre specificaţiile modelului testat (DBY-W09): procesor Snapdragon 865, GPU Adreno 650, 6 GB memorie RAM, 128 GB de stocare + card suplimentar microSDXC.

După enumerarea specificaţiilor e mai evident de ce am spus că e vorba de o tabletă flagship, are cel mai puternic procesor Snapdragon din 2020, dar fără capabilităţi 5G. Poate după lansarea Huawei P50 faptul că produsele Huawei folosesc procesoare Snapdragon nu ţi se mai pare ieşit din comun.

Dimensiunile tabletei sunt: 253.8 x 165.3 x 7.3 mm şi cântăreşte 485 g. Ecranul de tip IPS LCD, are diagonala de 10.95 inci, rezoluţie 2560 x 1600 pixeli, raport 16: 10, cu rată maximă de refresh de 120Hz. Raportul ecran-corp este de 82,9 %, ceea ce înseamnă că marginile sunt destul de mari. Ca utilizator de iPad sunt obişnuit cu acest mic inconvenient.

Ecranul e mare şi luminos, în jur de 500 de niţi. Culorile sunt vii şi contrastul excelent, se pot face setări pentru corecţii de culoare în caz că lucrezi la un proiect în care acurateţea e importantă. Are opţiune de protecţie a ochilor, Eye Comfort, şi una de citit, eBook. Are de asemenea 3 moduri de gestionare a ratei de refresh: Dynamic (variabilă), Standard (60 Hz) şi High (120 Hz). Am stat în majoritatea timpului pe 120Hz.

Fotografii, materiale video, documente office, navigare pe internet sau gaming, totul se vede mare şi clar pe acest ecran, iar rata de refresh ridicată se simte în aplicaţiile compatibile. Nu toate aplicaţiile pot rula pe 120Hz, majoritatea funcţionează pe 60Hz.

Huawei MatePad 11 are o cameră principală de 13 MP, f/1.8 cu PDAF, LED flash, HDR şi panorama care filmează până la 4K/ 30fps. Camera de selfie , care poate fi utilă pentru apeluri video este de 8 MP, f/2.0 şi filmează până la 1080p/ 30fps.

Pentru autentificare am folosit parolă şi deblocarea cu faţa, care funcţionează impecabil ziua şi foarte bine pe lumină puţină. Se aprinde ecranul pentru a lumina faţa astfel încât să se poată face recunoaşterea.

MatePad 11 are un set de patru difuzoare stereo - două pe fiecare parte. Acestea sunt Harman Kardon şi sună grozav. Basul este plin, vocile sunt clare şi avem distorsionare doar pe sunetele înalte, la volum maxim. Sunt potrivite pentru vizionarea unui film chiar, ascultat muzică şi gaming.

Dacă tot am pomenit de gaming, pot să spun că a fost activitatea mea preferată pe MatePad 11. Cu setările ridicate la maximum în majoritatea jocurilor se comportă impecabil.

O recomand mai ales pentru jocurile de tip Battle Royale. Ecranul mare îţi permite să-ţi vezi mai bine adversarii şi să ţinteşti cu mai mare precizie.

PUBG

Garena Free Fire

O tabletă cu ecran de 10 inci sau mai mare are faţă de un smartphone, o avantaje care deocamdată au fost prea puţin explorate şi discutate. Nu exclud posibilitatea ca ea în viitor să apară tablete dedicate de gaming.

Tastatură şi M-Pencil. Un detaliu care mi-a scăpat la început e că M-Pencil-ul nu e ca cel de la Samsung Note ci, ca şi tastatura, trebuie conectat prin Bluetooth.

Tastatura e aplicată pe un suport textil, cel puţin aşa se simte la atingere, prinderea e magnetică şi poţi ajusta unghiul de înclinare al tabletei. Se scrie destul de uşor pe ea, dar nu-mi dau seama cât e de comodă la o utilizare îndelungată.

M-Pencil-ul scrie şi desenează ok, când nu-l foloseşti îl aşezi pe muchia de sus a tabletei, de care se ataşează magnetic. Este oarecum incomod în utilizare, din cauza lungimii. Îmi place să navighez cu el prin meniuri şi aplicaţii, dar parcă e puţin rigid la scriere.

Dacă te interesează în mod special unealta M-Pencil, sfatul meu e să mergi într-un magazin şi să faci o probă. Să vezi dacă se potriveşte cu ce ai nevoie.

Huawei MatePad 11 are o baterie de 7250mAh cu încărcare rapidă pe fir la 22.5W şi poate încărca wireless prin reverse charging cu 5W, alte accesorii compatibile: o pereche de căşti spre exemplu sau un ceas. Deşi e posibil nu m-aş gândi să încarc telefonul cu ajutorul tabletei. O încărcare completă a tabletei, pe fir, de la 0 la 100% durează în jur de o oră şi jumătate.

În testul de baterie PCMark, Huawei MatePad 11 a rezistat peste 22 de ore şi a rămas cu 18%. Pe coloana dreaptă rezultatele în testul Speedtest by OOKLA (sus) şi FAST by Netflix.

Rezultatele în testele sintetice sunt excelente pentru o tabletă: Antutu Benchmark, 3DMark - Wild Life şi Geekbench.

Tableta, husa şi M-Pencil, fiecare are propria cutie. Cea a tabletei mai conţine încărcătorul, un adaptor USB-C la Jack, cheiţă pentru SIM (card de date) şi manuale de utilizare. Cutia M-Pencil mai conţine 2 vârfuri de rezervă.

Fiind singura tabletă testată în 2021, nu am cu ce compara Huawei MatePad 11. iPad-ul personal e singura opţiune, folosesc un iPad 8 (2020), de 10,2 inci. Ecranul de la MatePad 11 e semnificativ mai luminos şi cu o rată de refresh mai mare. În gaming permite setări mai ridicate şi ca experienţă audio generală, având 4 difuzoare, e net superior.

Ce poţi reproşa MatePad 11, ca de altfel oricărui dispozitiv Huawei din ultimii ani? Că nu are servicii Google. Pentru unii este un obstacol de netrecut pentru alţii doar o problemă în plus de rezolvat.

Până la urmă, ca utilizator de tabletă, discuţia se reduce la întrebarea dacă aş folosi sau nu Huawei MatePad 11? Răspunsul este cu siguranţă da. Tableta este una reuşită şi la preţul de 1999 de lei cu tastatură şi M-Pencil nu cred că are rival în acest moment.