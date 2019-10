VIDEO Test 5G în reţeaua Digi din Bucureşti, cu un smartphone Xiaomi Mi Mix 3 5G. Vezi rezultatele

Am cerut operatorului să ne indice câteva zone din Bucureşti unde sunt amplasate antene şi am pornit la treabă. Primul loc în care am făcut testul a fost şi cel cu viteza cea mai mare, zona Piaţa Unirii, la baza Dealului Mitropoliei.

Ne-am rotit puţin ca să ne dăm seama unde e antena sau antenele, ştiind că acestea nu au acoperire foarte mare şi că probabil sunt puţine. Deşi în toată zona menţionată, terminalul Xiaomi Mi Mix 3 5G ne arată că semnalul 5G e la maximum, rezultatele nu sunt constante şi variază între 300 Mbps şi 400 Mbps la download.

Vitezele finale de download şi upload*, în testul filmat, au fost de 475 Mbps şi 7 Mbps.

Am mers apoi în Centrul Vechi din Bucureşti, în zona magazinului Cărtureşti, unde am făcut o mulţime de teste. Mergând cu telefonul, am sesizat că diferenţa de acoperire între semnalul 5G şi 4G e de câţiva metri.

Adică poţi să fii într-o zonă cu semnal 5G la maximum şi câţiva metri mai departe să treci în 4G. Rezultatul pe care-l vedeţi, 325 Mbps download şi 5 upload, a fost realizat pe o străduţă retrasă în apropiere de librăria Cărtureşti. Dacă eşti atent, pe o clădire mai înaltă din zonă se văd antenele de telefonie.

Apoi am mers în zona restaurantului Caru' cu bere, unde se vede de asemenea o antenă 5G pe clădire. Aici rezultatele obţinute au fost mai mari pe upload şi mai mici pe download decât în testele precedente.

Toate măsurătorile au fost realizate cu aplicaţia de Android, Speedtest. În colaj vezi rezultatele ultimului test.

Despre 5G

Cea de-a cincea generaţie de comunicaţii wireless mobile promite o latenţă mai mică, oferă o stabilitate mai mare, capacitatea de a conecta mai multe dispozitive simultan şi de a transfera mai multe date datorită vitezei mai rapide. 5G utilizează benzi cu frecvenţă mai mare din spectrul radio, care au o capacitate mare, dar lungimi de undă mai scurte.

Pe reţele 5G se pot atinge viteze de până la 20 gigabiţi pe secundă, dar aceasta a fost demonstrată doar pentru unde milimetrice cu o frecvenţă de 15 gigahertzi sau mai mare. Cel mai recent standard 3GPP include orice reţea care utilizează software-ul NR New Radio.

În România, pentru trecerea la 5G, operatorii vor licita pentru benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, până la data de 31 octombrie 2019, potrivit ANCOM.

*download / upload desemnează viteza de descărcare sau de încărcare a unui fişier măsurată în Mbps