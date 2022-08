NVIDIA anunţă la SIGGRAPH actualizări Omniverse, driverul Studio pentru luna august şi „In the NVIDIA Studio”

Noutăţile ”In the NVIDIA Studio” din această săptămână includ o serie de anunţuri care au fost şi vor fi făcute la cea mai mare adunare de experţi în grafică pe calculator din lume:

- NVIDIA anunţă o actualizare majoră a NVIDIA Omniverse;

- anunţă driverul NVIDIA Studio din luna august, disponibil cu suport pentru actualizările recente ale aplicaţiilor creative, inclusiv Omniverse;

- a fost dezvăluit câştigătorul concursului #MadeInMachinima şi acesta este şi artistul prezentat în această săptămână;

- NVIDIA a câştigat premiul pentru cea mai bună lucrare la SIGGRAPH pentru NVIDIA Instant NeRF.

Cea mai recentă actualizare în NVIDIA Omniverse oferă îmbunătăţiri care îi vor ajuta pe artiştii 3D să construiască lumi virtuale, digital twins şi avataruri pentru metavers. Utilizatorii vor putea oferi mai mult realism lumilor virtuale atent realizate din punct de vedere fizic, datorită actualizării PhysX din aplicaţiile Omniverse, inclusiv Create 2022.2.

Controlul emoţiilor cu ajutorul inteligenţei artificiale şi actualizări complete ale animaţiei faciale sunt disponibile în Audio2Face 2022.1 beta.

Artistul prezentat săptămâna aceasta In the NVIDIA Studio, Simon Lavit, arată modul în care a folosit Omniverse Machinima şi o placă video GeForce RTX 3090 pentru a crea piesa câştigătoare a concursului #MadeInMachinima, Painting the Astronaut.