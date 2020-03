Mario Kart Tour va avea în sfârşit multiplayer

Mario Kart Tour a fost unul dintre cele mai aşteptate jocuri pentru mobil ale anului trecut, însă lipsa multiplayer-ului s-a dovedit a fi o problemă mare pentru mulţi jucători. Eu însumi am încetat să joc jocul după două săptămâni, deoarece cursele deveniseră anoste şi experienţa nu era atât de intensă ca pe Nintendo Switch.

La aproape jumătate de an de la lansare, Nintendo aduce în sfârşit modul pe care fanii Mario Kart îl aşteptau, şi le va permite acestora să concureze în curse împreună cu până la 7 competitori adverşi.

Mario Kart Tour va avea trei tipuri diferite de multiplayer. Jucătorii vor putea concura cu prieteni sau alte persoane aflate în apropiere, cu jucători de pe glob sau cu deţinătorii abonamentelor lunare, în curse ce vor putea avea anumite restricţii sau reguli.

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS