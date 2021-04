Acer Predator Triton 300, laptop de gaming bun şi pentru birou [TECH REVIEW]

Uneori, când sunt întrebat de cunoştinţe, colegi sau prieteni ce laptop să-şi cumpere pentru muncă de birou, îi sfătuiesc să-şi ia modele de gaming din câteva motive simple:

- sunt mai performante;

- au sisteme de răcire mai bune, motiv pentru care rezistă mai bine în timp;

- au carcase solide, mai rezistente la şocuri.

Acer Predator Triton 300 are un design clasic, o carcasă neagră metalică aderentă şi nu e chiar uşor la cele aproximativ 2 Kg, dar nici o povară. Încărcătorul e şi el masiv. Nu e chiar genul de laptop cu care ai vrea să te plimbi în rucsac. Nu în 2021.

Are colţurile din faţă uşor rotunjite, pe capac, pe mijloc, avem sigla Predator, argintie cu un contur albastru care este iluminată atunci când sistemul este pornit.

Mufa de alimentare e în partea din spate, încadrată de două radiatoare. Cam neobişnuit şi incomod, de obicei alimentarea e pe una din laturi, stânga-dreapta. Ce nu-mi place e că laptopul atrage praful ca un magnet şi pune în evidenţă amprentele.

Tastatura cauciucată, luminată cu LED-uri RGB, şi mousepad-ul sunt comode în utilizare.Tastele au cursă scurtă dar atingerea e plăcută şi eficientă în scris sau în jocuri. Mouse-padul e mare, simplu, responsiv pentru orice altceva decât gaming. Uneori parcă e puţin cam sensibil la atingere.

Un video scurt cu laptopul.

Specificaţii principale Acer Predator Triton 300 PT 315-52:

ecran IPS, rezoluţie 1920 x 1080 px, 240 Hz, 3ms

procesor Intel Core i7-10750H

procesor grafic Intel UHD + Nvidia RTX 2070 with max-Q

memorie RAM 16 GB DDR4 (2x8GB), frecvenţă 3200 MHz, poţi instala 32GB maximum

stocare SSD 1TB

dimensiuni (LxLxÎ) 359 x 255 x 19,9 mm

greutate 2 kg

Baterie: 58 Wh

sistem de operare Windows 10 Pro

Pe partea de conectivitate avem: Bluetooth v 5.0, WiFi 6, 3x USB-A 3.2 , 1x USB-C, HDMI 2.0, miniDP 1.3,port LAN, jack pentru microfon/căşti.

Ecranul nu e cel mai luminos având 300 cd/m² şi e recomandat pentru folosirea în interior, avantajul e că îţi afectează ochii mai puţin în sesiunile lungi de gaming. Panoul este Sharp SHP14D3 (LQ156M1JW09) cu acoperire sRGB 100%, Adobe RGB 74% şi DCI-P3 74%.

Cum se mişcă în gaming? Foarte bine pentru un laptop din gama medie. Jocul e rapid, fluid şi dacă eşti abil e un partener de încredere. E zgomotos, dar de obicei joc cu căşti şi nu mă deranjează. Se încălzeşte chiar şi cu răcirea la maximum, dar e normal s-o facă, fără impact asupra performanţei care rămâne ridicată. Cel mai mult am jucat 3 ore şi jumătate fără pauză.

Apropo de răcire, deasupra tastaturii, în stânga, are un buton Turbo, care activează modul Extreme, ducând ventilatoarele la turaţia maximă şi ridicând zgomotul la un nivel aproape imposibil de ignorat.

Am pornit cu Ray-Tracing activat şi setarile pe High şi Ultra, 40-50 fps. Pe parcursul meciului am dezactivat Ray-Tracing şi am ajuns la 80-100 fps. Datele în timp real se văd în stânga sus pe filmare.

ATENŢIE CONŢINUT VIOLENT ŞI LIMBAJ EXPLICIT!

Am început slab partida multiplayer dar am încheiat în picioare :"We kicked their sorry a@@s"!

Şi o partidă cu boţi de CSGO-Global Offensive, setările grafice pe HIGH, vezi în stânga sus fps.

Laptopul are difuzoarele plasate dedesubt, pe laterale. Sunetul are forţă, dar basul nu e grozav. Pentru mine, cel puţin, e ok, pentru că folosesc căşti, dar pentru cineva pretenţios va fi un minus.

Bateria din patru celule de 58 Wh, nu e cea mai mare, dar ţine atât cât ar trebui, circa o oră în gaming şi 4 ore şi jumătate pentru utilizare de birou. Atât aş fi apreciat şi eu, dar e mult mai bine să ai garanţia unui test. Rezultate în gaming sus şi muncă de birou jos, măsurate cu PCMark10.

Teste sintetice - Novabench

PCMark, UserBenchmark şi 3DMark - Time Spy.

Test viteză SSD cu CrystalDiskMark.

Am făcut şi un test de reţea, pe wireless cu Speedtest şi apoi am urmărit descărcarea unui fişier (programul PCMark, care are peste 2GB) în Task Manger.

Acer Predator Triton 300 e un laptop de gaming situat în partea de sus a gamei medii şi asta se reflectă în performanţa solidă în gaming sau la muncă de birou, dar şi în preţul destul de ridicat, de circa 1500 de dolari, undeva pe la 7000 de lei.