LG 48A1, probabil cel mai accesibil smart tv OLED 4K  [TECH REVIEW]

Modelul exact este LG OLED 48A13LA, cu rezoluţie 4K (3840x2160) şi o diagonală de 122 cm sau 48 inci.

L-am cărat de la maşină şi am urcat cu liftul, nu mi s-a părut prea greu, deşi cutia este voluminoasă. Când l-am desfăcut am înţeles de ce pare uşor, panoul OLED e mai subţire decât un smartphone şi a trebuit să fiu foarte atent cum îl manevrez. Totuşi, pentru acurateţe, televizorul cântăreşte 15.2 kg şi are 107.1 x 27.1 x 67.9 cm, greutate şi dimensiuni cu stand.

L-am pus cu faţa în jos, pe pat, şi i-am adăugat picioarele, care au un sistem de prindere complex, dar uşor de montat. Pe parte de conectori: 4x HDMI , eARC, 3x USB, 1X Digital Optical OUT, Jack, 1X CI+ slot, 1X RJ45. Dispune de asemenea de Wi-Fi şi Bluetooth.

După ce l-am instalat, am început să caut posturile Tv, le-a găsit imediat pe analog şi digital. M-am oprit la un film plictisitor, pentru că se vedea atât de natural şi de frumos, încât părea rupt din realitate. Nu mă aşteptam să se vadă atât de bine pe un post TV, ci mai degrabă pe un film 4K.

Telecomanda LG Magic e puţin neobişnuită faţă de cele cu care sunt familiarizat. Cu butonul rotiţă din mijloc navighezi similar mouse-ului, prin meniurile televizorului. Nu e cea mai rapidă telecomandă, dar îşi face treaba şi în anumite momente e mai simplu de folosit decât una clasică.

Televizorul dispune de un procesor Alpha 7 gen4 AI, care se ocupă şi de upscaling 4K, şi utilizează sistemul de operare webOS, proprietar LG. LG OLED 48A1 vine cu aplicaţiile de streaming preinstalate: HBO GO, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Twitch şi Google Stadia.

Ecranul are unghiuri de vizualizare 178 / 178, format 16:9 şi rată de refresh de 60Hz. Alte caracteristici video: Pixel Dimming, Eye Comfort Display, AI Picture, Auto Genre Selection, AI Brightness Control, Dolby Vision IQ, FILMMAKER MODE, HFR, Dolby Vision, HDR 10, HLG.

Culorile sunt vii, fără saturaţie în exces şi imaginile sunt naturale. Mă uitam la Ştirile ProTv într-o seară şi aveam impresia că Andreea Esca e la 2 metri de mine, nu în spatele unui ecran, la kilometri distanţă. M-am uitat prin câteva filme şi documentare pe Netflix şi imaginile îţi taie răsuflarea. În filme sau jocuri compatibile HDR 10 imaginile sunt la superlativ.

Pentru pasionaţii de filme, televizorul are un FILMMAKER MODE, care poate regla culorile şi luminozitatea pentru detalii apropiate de pelicula originală. Adică să vezi filmul la o calitate a imaginii aşa cum a fost gândită de regizor. Este o caracteristică gândită pentru cinefili şi nu orcine va aprecia diferenţa.

Cum ziceam, e prima experienţă cu un televizor cu ecran OLED, poate de aceea am fost aşa impresionat

De obicei se vorbeşte la acest tip de ecran despre cât de negru e negrul sau despre negrul absolut. De ce se întâmplă asta, pentru că alte tipuri de panouri nu reuşesc să afişeze negru, ci mai degrabă un gri închis.

Să abordăm puţin partea teoretică a tehnologiei OLED

OLED înseamnă Organic Light Emitting Diode (Diodă Organică Emiţătoare de Lumină) şi se referă la tipul de panou utilizat într-un televizor OLED. Panoul OLED face televizoarele OLED diferite de alte tipuri de tehnologii TV de pe piaţă, inclusiv CRT (tub cu raze catodice), LED (diodă emiţătoare de lumină), LCD (afişaj cu cristale lichide) sau QLED (punct cuantic).

Televizoarele OLED oferă o calitate a imaginii mai bună, asta înseamnă negru mai negru şi alb mai strălucitor, un consum redus de energie şi timpi de răspuns mai rapizi. Ultima caracteristică îl recomandă şi celor pasionaţi de gaming.

De fapt, la alb voiam să ajung, să vă spun că nu negrul e cel care m-a impresionat cel mai tare, ci albul. Desigur, e o experienţă globală, dar albul parcă are ceva magic.

LG OLED 48A1 are un sistem de difuzoare cu o putere de 20 W cu următoarele caracteristici audio: Dolby Atmos, AI Sound, Bluetooth Surround Ready, AI Acoustic Tuning, WiSA Speakers, Clear Voice Pro, Sound Share, TV Sound Mode Share, e-ARC.

Sunetul e puternic şi clar, mai mult decât suficient pentru o cameră, dar pentru un audiofil aş spune că e necesar să adauge un soundbar. Formatele audio pe care le poate reda sunt: AAC, AC3, FLAC, MP3, OGG, WMA

Ceva ce nu mi-a plăcut la LG OLED 48A13LA? Am stat puţin să mă gândesc la asta. Un lucru pe care nu l-am observat iniţial, dar care mi-a fost scos în evidenţă pe o filmare, este că pot apărea reflexii pe ecran dacă interiorul camerei e foarte luminat. Şi aparenta lui fragilitate m-a speriat puţin, nu recomand nimănui să-l manevreze singur.

Mai multe imagini cu picioarele, modul de prindere, difuzoarele şi cu unghiuri din care se poate observa subţirimea panolui OLED.

Cutia conţine televizorul, telecomanda smart, manual de utilizare, cablu alimentare şi baterii.

Să lămurim şi acel accesibil din titlu. Mă refeream la faptul că LG OLED 48A13LA este cel mai ieftin televizor OLED de la LG şi de pe piaţă. Am adăugat probabil, pentru că poate exista unul despre care nu ştim. Nu este ieftin în sine, preţul său se situează între 4000 şi 5000 de lei la momentul publicării acestui review.