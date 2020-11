Kingston Canvas Go Plus de 128 GB, card SDXC cu viteză şi spaţiu mare [TECH REVIEW]

Card Kingston Canavas Go Plus de 128 GB. FOTO Adrian Pogîngeanu

Din cei 128 de GB, ai la dispoziţie 115 GB, spaţiu suficient pentru vreo 2 zile de vacanţă dacă eşti un împătimit al fotografiei şi mai şi filmezi. Unui utilizator obişnuit probabil îi ajunge o săptămână sau o vacanţă întreagă. Eu am realizat trei clipuri video şi 121 de imagini într-o oră şi jumătate de plimbare prin parc. În total, 5GB de foto şi video, pentru că fotografiez NEF(RAW) + JPEG Fine. Un obicei bun pentru momentele de neatenţie, pe care gradul de calitate al fişierelor necomprimate (RAW) şi capacitatea de prelucrare, le face uşor de trecut sau de uitat. Filmarea a fost setată la 1080/30fps şi la calitate maximă (Optimal Quality). La rezoluţia maximă a camerei mele, când am introdus cardul, mi-a arătat că am la dispoziţie 1.6K, adică 1600 de imagini, iar la final, că mai rămăseseră 1.5K.

Cardul are un aspect clasic cu dimensiunile 24 x 32 x 2.1 mm, o garanţie de 5 ani şi producătorul spune că vitezele de citire şi scriere îl fac potrivit pentru drone care filmează 4K, camere de acţiune şi, evident, fotografie şi filmare aşa cum l-am utilizat şi eu.

În continuare, poze cu cardul în cameră şi în cititorul de card.

Camera foto cu numărul iniţial de imagini şi când am încheiat.

Şi câteva fotografii realizate pe acest card în timpul testului.

Pescăruş

Biciclişti

Rucsac agăţat în copac

Plimbare în parc toamna

În ultimul colaj avem capacitatea cardului aşa cu o arată Windows10, numărul de fişiere, poze şi video realizate în timpul testului, viteza medie de transfer de pe card pe PC prin USB 3.0 şi spatele ambalajului în care vine cardul.

Kingston Canvas Go Plus SDXC de 128 GB e un card care poate fi folosit de fotografi şi videografi amatori, pasionaţi sau chiar profesionişti şi are un preţ care-l face foarte atractiv. În momentul acestui review, în jur de 100 de lei.