Ultimul act pentru România la Milano-Cortina 2026. Tricolorii au obținut locul 17 la bob de patru persoane

Echipajul masculin de bob patru al României, condus de pilotul Mihai Tentea și avându-i în componență pe George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu și Andrei Nica, a încheiat întrecerea olimpică pe poziția a 17-a, după disputarea ultimelor două manșe de duminică.

După a treia coborâre, tricolorii se aflau mai sus în ierarhie, însă au pierdut trei locuri într-o competiție extrem de echilibrată, în care diferențele au fost minime. Ordinea de start a influențat decisiv rezultatele finale, generând numeroase schimbări spectaculoase în clasament de la o manșă la alta.

În formula de duminică, în manșa a 4-a, George Iordache a fost înlocuit de Andrei Nica, campion olimpic de tineret, care a debutat astfel la Jocurile Olimpice, un moment important pentru unul dintre cei mai tineri sportivi din echipaj. România aliniază, de altfel, unul dintre cele mai tinere echipaje din circuitul mondial.

Mihai Tentea a avut în ziua finalei o manşă de locul 14 şi una de locul 16

A confirmat progresul echipei într-un sezon în care bobul de 4 a fost, practic, în construcție. Noul bob, achiziționat la începutul sezonului, şi componența echipajului au însemnat un proces continuu de adaptare şi omogenizare, conform news.ro.

Titlul olimpic a fost câștigat de Germania, prin Johannes Lochner, urmat de compatriotul său Francesco Friedrich, în timp ce surpriza podiumului a venit din partea Elveției, prin Michael Vogt, medaliat cu bronz.

Pentru Mihai Tentea, sezonul rămâne însă unul al confirmării. Performanța excelentă reușită la bobul de 2 persoane, locul 5 la Jocurile Olimpice, îi oferă motivaţie şi încredere pentru viitor, iar experienţa acumulată aici reprezintă o investiţie importantă pentru următoarele obiective majore.