Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Video Scene crâncene pe un câmp de lângă Vaslui. Aproape 20 de oi, sfâșiate de o haită de câini fără stăpân

O haită de câini maidanezi a atacat o turmă de oi, lăsând în urmă imagini greu de privit pe un câmp de la marginea municipiului Vaslui: leșuri de animale sfârtecate, răspândite pe zeci de metri. Mai multe oi au fost găsite cu răni adânci, mușcate până la os, iar cinci dintre ele au fost eutanasiate de medicul veterinar din cauza leziunilor incompatibile cu viața.

Anul trecut, un alt crescător din aceeași zonă a pierdut 15 oi într-un atac. FOTO: Vremea Nouă
Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni lângă fostele depozite Dixman din Vaslui, zonă unde, spun localnicii, câinii fără stăpân fac ravagii de ani de zile. Proprietarul animalelor povestește despre dimineața în care a găsit turma.

„Dimineață, când am venit la animale, am deschis poarta și am văzut mai mulți câini care dormeau. Când m-am dus la oi, le-am văzut cu sânge și mi-am dat seama că au fost atacate. La mine e prima dată când am problema asta, dar am rude, cunoștințe, care și ele au trecut prin așa ceva. Eu am 12 oi sfâșiate, iar pe trei nu le mai gãsesc. Dauna estimată se ridică la peste 100 de milioane de lei vechi pentru că eu aveam oi bune, berbeci de prasilă”, a declarat acesta pentru publicația locală din Vaslui, Vremea Nouă.

Situația nu este una izolată. Anul trecut, un alt crescător de animale din aceeași zonă a pierdut 15 oi într-un atac similar, însă nu a primit despăgubiri, întrucât una dintre mioare nu era crotaliată. Acum, Primăria Vaslui i-a transmis proprietarului că responsabilitatea îi aparține în totalitate și că ar trebui să angajeze un cioban care să stea permanent lângă turmă, chiar și pe timp de noapte.

Medicul veterinar care a intervenit la fața locului, avertizează că maidanezii din zonă acționează „precum o haită de lupi”:

„Patru stau santinele, trei sperie oile să le debusoleze, iar alții atacă. Sunt foarte bine organizați și foarte greu de prins pentru că între timp au ajuns să identifice și motorul mașinii cu care vine personalul de la ecarisaj. E un comportament de supraviețuire al acestor câini, care trebuie să mănânce ca să nu moară. Până de curând, mai aveau iepuri pe acel câmp, dar între timp au diminuat și populația lor, iar acum atacă gospodăriile. Trebuie făcut ceva pentru că situația nu se va rezolva de la sine”.

Problema câinilor fără stăpân din Vaslui persistă de mai mulți ani, iar autoritățile par depășite de situație. Proprietarii de animale spun că au apelat de nenumărate ori la Goscom și la poliție, însă soluțiile au fost doar de formă. „Am avut un prieten care a prins un câine pe lângă o stânã din Rediu, însă, când a sunat la Goscom să vină să-l ridice, i-au spus să aibă grijă de el până vin ei, să-l hrănească, să-i dea apă, să nu-l țină în condiții dificile. După două săptămâni, în ziua când au venit și l-au ridicat, câinele era din nou liber”, povestește un localnic.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce primarii din județ s-au reunit la Consiliul Județean Vaslui pentru a discuta despre înmulțirea alarmantă a câinilor fără stăpân, problemă care afectează nu doar orașele, ci și zonele rurale. Între timp, adăpostul din municipiu este plin până la refuz, iar atacurile maidanezilor devin tot mai dese și mai sângeroase.

Vaslui

