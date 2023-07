Patru surori agresate sexual de iubitul mamei lor. Copilele, cu vârste între 9 și 14 ani, au fugit la tatăl biologic

Patru surori dintr-o comună de lângă Bârlad au trăit în ultimii ani un adevărat coșmar în casa în care mama lor și-a adus un iubit de 31 de ani. Individul a încercat să întrețină relații sexuale cu fiecare dintre ele.

Un bărbat de 31 de ani, Cătălin Ț., din comuna Ibănești, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unui mandat emis de Judecătoria Bârlad pentru tentativă de viol asupra unei fetiței de 11 ani. Copila este una din cele patru fete ale concubinei sale dintr-o altă căsătorie.

Povestea micuțelor este șocantă. Cătălin Ț. le-a hărțuit sexual pe trei din cele patru fete. Cea mai mare are 14 ani, a doua fată, sora ei, are 12 ani, iar cea de a treia, cea agresată sexual acum câteva zile, are 10 ani.

Atât prima fată, cât și cea de a doua au fugit la tatăl lor, după ce au fost atacate de concubinul mamei lor, preferând să nu spună nimic de rușine. Cea de a treia copilă, de doar 10 ani, a fost agresată sexual acum câteva zile.

Mama ei a depus plângere la Poliție după ce l-a surprins pe concubinul ei când încerca să batjocorească fata.

“La data de 7 iulie, Poliția municipiului Bârlad a fost sesizată, prin plângere, de către o femeie de 33 de ani, cu privire la faptul că, fiica sa, minoră de 10 ani, ar fi fost victima unor abuzuri sexuale. În plângere fost indicat și un prezumtiv autor, bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Ibănești, județul Vaslui”, a precizat inspectorul principal de poliție, Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Fata a fost internată pentru evaluare și consiliere într-un centru al DGASPC Vaslui. În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că abuzurile s-ar fi petrecut în perioada septembrie 2022 – iulie 2023.

Pe 7 iulie, politiștii Secției 3 Poliție Rurală Bârlad l-au reținut pe bărbatul de 31 de ani pe o perioadă 24 ore. O zi mai târziu, acesta a fost prezentat Judecătoriei Bârlad, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, instanța dispunând măsura arestării preventive, pe o perioadă de 30 de zile.

„Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, în formă continuată”, au mai transmis reprezentanții IPJ Vaslui.