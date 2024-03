Scandal la o școală de top din Constanța. Copii de clasa I, terorizați de o învățătoare-pensionară: „Tâmpita pământului! Dă-ți una peste gură!“

O învățătoare pensionară a fost înregistrată, pe ascuns, de părinții elevilor, după ce micuții s-au plâns că sunt înjurați și chiar loviți de cadrul didactic. Școala a refuzat să arate imaginile de pe camerele web din clasă.

„Nesimțit”, „strâmb”, „urât”, „tâmpit”, „bolnav” sunt doar o parte din apelativele folosite la adresa elevilor săi din clasa I de învățătoarea Vasilica Cosmiceanu de la Școala nr. 43 Ferdinand.

Instituția de învățământ, situată în cartierul Faleză Nord, pe strada Unirii din Constanța, este considerată „de top“, făcând parte din eșalonul fruntaș al educației pentru clasele I-VIII.

Problemele din clasa respectivă au apărut în momentul în care fosta învățătoare a solicitat să fie înlocuită, iar conducerea școlii a apelat la Vasilica Cosmiceanu, un cadru didactic ieșit la pensie.

Copiii au început imediat să reclame părinților că sunt terorizați de noua "doamnă", însă, cum reprezentații școlii au refuzat să le dea părinților imaginile de pe camerele de supraveghere, aceștia au fost nevoiți să recurgă la alte metode pentru a demonstra că cei mici au dreptate: i-au trimis la școală cu dispozitive de înregistrare.

„Nu mai pot, nu pot să-mi mai fac orele din cauza unor nesimțiți! Te ridici și te duci la colțul de rușine, la tablă, acolo. Haide, ridică-te! De ce? Hai, treci mai repede, ca să nu te târăsc! Treci ! Acolo stai, la tablă, lipit cu spatele de tablă!", se aude pe o înregistrare.

„Tâmpita pământului! Mi-ai lipsit o săptămână și te-a apucat vânzoleala! Ce ai? Dă-te, fată, și tu aici... Dă-ți una peste gură! Gura închisă, vreau liniște! Dă-ți, măi, una peste gură și tu, și tu! Dă-ți peste gură!", se aude pe o alta.

„Procesul educațional“ se derulează în același stil pe parcursul mai multor zile.

„Caracterul lui arată un copil urât! Păcat, că l-a făcut mama lui frumos! I-a dat mâini, i-a dat picioare, are ochi, are păr, are de toate, are și creier. Nu știe să folosească creierul. De-loc! Vino, mă, încoace, strâmbule! Te-ai strâmbat de tot! Extraordinar, ce bolnav este!", se mai aude pe înregistrări.

Un părinte susține că învățătoarea nu doar că i-a terorizat, dar i-a și lovit pe unii elevi.

„Problemele au apărut la nici două săptămâni când a avut loc primul incident. Atunci a lovit un băiețel cu sticla de apă în cap. Apoi a mai avut loc un incident cu un băiețel pe care l-a luat de păr, l-a dat cu capul de tablă, iar copilul de frică s-a ascuns sub catedră", a povestit părintele care nu dorește să își divulge identitatea.

Din acest motiv, mai spune părintele, o parte dintre copii au ajuns la psiholog, la doar 7 ani.

În luna decembrie a anului trecut, mama unei fetițe abuzate a făcut plângere la Poliție. O lună mai târziu s-a adresat Inspectoratului Școlar și-apoi a mers și la Protecția Copilului. Abia astăzi însă, după ce înregistrările respective au fost făcute publice, învățătoarea și-a dat demisia.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că nu au știu până acum despre existența înregistrărilor jignitoare.

„Astăzi, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a luat legătura de urgență cu managerul școlar și a solicitat gestionarea situației create. În jurul orei 11.30, instituția noastră a fost anunțată telefonic de către unitatea de învățământ (angajator) că doamna învățătoare și-a depus demisia, solicitând încetarea activității cu data de 27.03.2024. Menționăm că doamna învățătoare este cadru didactic pensionat, angajat în regim de plată cu ora“, a declarat Sorin Mihai, inspector școlar general al Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța.

Mihai a mai precizat că Inspectoratul Școlar, prin inspectorul școlar pentru învățământ primar, va asigura managementul clasei de elevi, prin prezența unui cadru didactic la clasa respectivă, astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții optime, fără sincope.

Șeful ISJ Constanța a menționat că postul de la școala de top, ocupat surprinzător de o învățătoare ieșită la pensie, a fost oferit în ședințe publice, dar nu a fost ocupat, nefiind solicitat - „din ce ne-a comunicat doamna director“, a subliniat Sorin Mihai.

Polițiștii constănțeni au deschis, în acest caz, o anchetă pentru comportament abuziv.