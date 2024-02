Gravidă, forțată de angajator să-și dea demisia la scurt timp după ce a anunțat sarcina

O femeie din Vaslui a fost forțată să renunțe la serviciu la câteva săptămâni după ce și-a anunțat angajatorul că este însărcinată. Patronul service-ului auto la care lucra a refuzat să îi semneze cererea de intrare în concediu medical.

O tânără din Vaslui a fost nevoită să renunțe la serviciul pe care îl avea la un service auto după ce și-a anunțat angajatorul că este însărcinată. Femeia spune că angajatorul a șicanat-o permanent pentru a o determina să plece.

„În luna decembrie am anunțat, cu două hârtii de la medicul specialist, că sunt însărcinată, iar din acel moment am trăit un calvar la locul de muncă. Eu am lucrat la un service auto în ultimii patru ani, unde preluam comenzi, făceam facturi, încasam bani. După ce am anunțat că sunt gravidă, am început să fiu exclusă din colectiv. De exemplu, de sărbătorile de iarnă, am fost singura angajată care nu a primit primă. Era într-o sâmbătă când pe mine m-a trimis acasă de la ora 10 dimineața. În aceeași zi, spre seară, când am întrebat colegii dacă au luat primă, toți mi-au zis că da, numai pe mine m-a sărit din calcul. Pentru angajatorul meu, sarcina a fost un motiv ca să mă marginalizeze”, a povestit tânăra pentru Vremea Nouă.

Vasluianca încearcă de câțiva ani să rămână însărcinată, iar acum, în loc să se bucure alături de soțul ei, trebuie să își caute un alt loc de muncă.

„Pentru mine e cu atât mai dureros cu cât sarcina asta am obținut-o foarte greu, prin fertilizare in vitro. Doi ani am făcut tot ce a depins de noi, de mine și de soțul meu, să putem avea un copil. Acum, după ce am aflat că am rămas însărcinată, am fost constrânsă să-mi dau demisia prin diferite metode. De exemplu, după aproximativ trei săptămâni de la anunțul sarcinii, patronul acelui service a și adus un înlocuitor pentru mine, pe motiv că mă îmbolnăvesc prea des, că oricum am să plec. Încet-încet, zilele mele la acel loc de muncă au început să fie din ce în ce mai greu de suportat. Lunea asta am anunțat că mă duc la un control de rutină, ca să fac o ecografie, la care angajatorul mi-a spus să văd cum fac, poate nu mai vin la serviciu”, spune femeia.

„O să-ți fie din ce în ce mai rău”

Ca să o determine să plece, angajatorul a refuzat să îi elibereze o adeverință pentru concediul medical.

„În concediu medical nu pot să intru pentru că nu îmi dă adeverință și uite așa, începând de miercuri, eu stau acasă. Nu vrea să-mi dea concediu medical pentru că, spune el, nu știe când își va recupera banii de la stat. Eu iau pastile pentru sarcină, împreună cu soțul stăm cu chirie, vă dați seama ce bucurie pe capul nostru această demitere mascată a mea”, explică tânăra.

Ea l-a și înregistrat pe patronul service-ului, care îi dă de înțeles că poate pleca oricând din firmă: „Tu poți să-ți dai demisia când vrei tu. Că nu vrei, e altceva! Eu nu pot să te dau afară, înțelegi?”

Când femeia îi spune că nu vrea să-și dea demisia, replica angajatorului vine imediat: „Atunci bani de la mine n-ai să mai iei. Ti-am mai zis, o să-ți fie din ce în ce mai rău! Eu ce fac, dau banii așa…”

Tânăra l-a reclamat pe angajator la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, care urmează să soluționeze cazul în următoarele 30 de zile.

Ce spune legea

Legea este foarte clară în astfel de cazuri, dar unii angajatori încearcă să scape de obligațiile legale, forțând angajații să își dea demisia.

Salariata care anunță angajatorul despre starea ei de graviditate nu poate fi concediată din motive care au o legătură directă cu acest aspect, potrivit OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă.

Pentru dovedirea stării de graviditate este necesară o adeverință medicală eliberată de medicul specialist, pe care angajatorul este obligat să o transmită medicului de medicina muncii.

„Angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariată, în termen de zece zile lucrătoare de la data depunerii lor, medicului de Medicina Muncii, care asigură supravegherea stării de sănătate a angajatilor din unitate, precum și inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea”, se menționează în actul normativ.

Angajata poate să facă o cerere pentru a intra în concediu de risc maternal, așa cum s-a întâmplat în cazul amintit mai sus.

Angajatorilor le este interzis și să înceteze raporturile de muncă în cazul salariatelor care au născut recent sau alăptează.

Același lucru este valabil și în cazul femeilor care se afla în concediu de risc maternal, concediu de maternitate, concediu pentru creșterea copilului sau concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.