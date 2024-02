Tânăr prins la volan cu un coctail de droguri. Consumase trei tipuri de substanțe psihoactive

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost prins de poliţişti la volanul unei maşini, în timp ce se afla sub influenţa a trei substanţe psihoactive. Șoferul s-a ales cu dosar penal.

Incidentul a avut loc marți, 13 februarie 2024, pe o stradă din municipiul Huşi (Vaslui), unde poliţiştii aflaţi în serviciul de patrulare şi supraveghere trafic rutier au depistat şi oprit pentru control autoturismul condus de tânăr.

„În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a trei substanţe psihoactive. Menţionăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la Spitalul Municipal Huşi, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului substanţelor interzise”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A ieșit pozitiv la patru substanțe psihoactive

Un alt tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Slobozia (Ialomița), a fost depistat pe 12.07.2021 la volanul unui autoturism sub influenţa drogurilor.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Slobozia au oprit, pentru un control de rutină, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din municipiul Slobozia.

Întrucât şoferul avea un comportament specific consumatorilor de substanţe interzise, acesta a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, unde i-a fost efectuat un test rapid de depistare a consumului de droguri.

Rezultatul a indicat o valoare pozitivă la patru substanţe interzise, ulterior fiindu-i prelevate probe biologice în vederea efectuării analizelor de laborator.

Poliţiştii au întocmit dosar penal în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influenţa substanţelor psihoactive.