Fiul cel mic al primarului din Vaslui, urmărit penal pentru braconaj. Fapta pentru care are dosar este că a împușcat un gonaci la vânătoare

Sebastian-Dan Pavăl, fiul cel mic al primarului municipiului Vaslui, a împușcat din greșeală un gonaci cu care se afla la vânătoare, dar anchetatorii au stabilit că acesta vâna ilegal.

Fiul mai mic al primarului Vasile Pavăl din Vaslui este urmărit penal pentru o faptă din 25 februarie. Atunci, el a împușcat accidental un gonaci, care a fost adus la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, cu multiple alice în ambele picioare.

“Erau niște fazani pe un deal, iar când ne-au văzut, s-au băgat în niște spini, mai la vale, să se ascundă. Eu, cu un bidon de 5 litri, cu pietre în el, am început să bat, ca să pot să-i sperii. Unul dintre vânători a trecut pe lângă mine, s-a dus mai la distanță, iar în momentul când fazanul a ieșit din spini, a tras. Trei alice m-au lovit, două la piciorul drept, una la stângul. Aia de la piciorul stâng doar m-a zgâriat, celelalte două au rămas în picior. Imediat după ce m-a împușcat, băiatul respectiv m-a urcat în mașină și m-a dus direct la spital”, a spus gonaciul pentru vremeanoua.ro.

El a mai memnționat că fiul primarului a stat tot timpul cât a fost internat în spital și chiar la externare l-adus acasă cu mașina. ”Eu nu am ce să-i reproșez pentru că l-am văzut că îi părea rău pentru ce a făcut. Eu sunt conștient că totul a fost o greșeală, poate și a mea, de poziționare, poate și a lui, că trebuia să aștepte ca fazanul să iasă de tot din acei spini, pe câmp deschis. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat ceva mai grav, pentru că am doi copii de crescut”, spunea gonaciul la doar o zi după externarea din spital

Deși avea obligația ca imediat după incident să anunțe atât Poliția cât și gestionarul fondului de vânătoare, Sebastian Pavăl nu a făcut acest lucru.

“Nu am anunțat Poliția pentru că nu am știut că băiatul are alice în el. Eu am crezut că este zgâriat de spini. Doctorul care a fost de gardă în acea zi a anunțat Poliția, a venit un echipaj, un domn de la Arme și Muniții m-a întrebat ce s-a întâmplat, eu i-am spus că am dus băiatul la spital pentru că avea dureri. Nu a stat foarte mult timp internat, pentru că o singură alică este mai profundă, cealaltă este de suprafață. Medicul chirurg i-a spus că nu-l vor afecta cu nimic dacă le lasă acolo, dacă le-ar fi scos i-ar fi făcut mai mult rău. Tot în acea zi am fost amândoi audiați, am stat până la ora 22.00 de vorbă cu polițiștii, era firesc ca eu să-l duc pe băiat acasă. I-am luat și rețeta pe care medicii i-au dat-o, am făcut tot ce a depins de mine ca totul să fie bine. Împreună cu cei de la Arme și Muniții am mers și la fața locului, am făcut poze, totul este la dosar. Polițiștii m-au întrebat de ce nu am sunat imediat la 112, dar eu, așa cum v-am mai zis, nu am știut că băiatul are alice în el. Sunt vânător din 2016, am mai fost la partide de vânătoare, nu e prima la care am mers. Când cauți fazani prin spini, te mai înțepi, te mai zgârii, și eu sunt plin de zgârieturi, că mă mai bag și eu cu ei prin spini”, a spus Sebastian Pavăl.

Chiar dacă vânătorul și gonaciul s-au împăcat, poliția a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Pavăl Dan-Sebastian este cercetat pentru comiterea infracțiunii de braconaj, constând în vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare.