Deconturi bizare la Tribunalul Vaslui. Peste 1 milion de lei, din bani publici, dați pe chirii, transport și medicamente

Tribunalul Vaslui și instituțiile arondate acestuia au înregistrat, în 2025, cheltuieli totale de peste 1,1 milioane de lei pentru salarii, sporuri, chirii, transport și deconturi pentru medicamente și ochelari, notează publicația locală Vremea Nouă.

Conform informațiilor publicate, angajații instanțelor din județul Vaslui, inclusiv judecători și grefieri, au beneficiat anul trecut de deconturi pentru transport și combustibil în valoare totală de 723.609 lei. Pentru chirii, au fost alocați 190.616 lei, iar pentru medicamente și ochelari – 87.798 lei, dintre care 75.336 lei pentru medicamente și 12.462 lei pentru ochelari.

Pe lângă acestea, angajații instanțelor au primit două stimulente financiare: unul pentru hrană, în valoare de 4.264 lei/persoană/an, și altul pentru vacanță, de 800 lei/persoană/an.

Salariile judecătorilor încep de la 14.810 lei pentru un debutant și pot ajunge la 26.753 lei pentru președintele Tribunalului, cărora li se adaugă diverse sporuri, inclusiv de risc, confidențialitate și condiții grele sau vătămătoare. Astfel, veniturile totale ale magistraților pot varia între 17.035 și 35.079 lei.

În total, sporurile acordate în 2025 pentru angajații instanțelor vasluiene au însumat 7.571.156 lei, inclusiv pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, condiții vătămătoare și sporul de confidențialitate. Alte drepturi speciale prevăd concediu de odihnă de 35 de zile și, la pensionare, posibilitatea de a primi o indemnizație egală cu șapte salarii lunare.

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției reglementează aceste drepturi, stipulând că salariile și beneficiile judecătorilor și procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât în anumite situații prevăzute de lege.