Avocatul criminalei Alinei: „A trăit într-un mediu nociv. Și de curând a fost, într-o oarecare măsură, abuzată“

Avocatul Loredanei Atănăsoaie, adolescenta care și-a ucis prietena în Saturn, susține că fata provine dintr-un mediu social dezorganizat și este la rândul său victimă. „De curând a fost, într-o oarecare măsură, abuzată”, afirmă Ion Cristian.

Potrivit cotidianului vremea.nouă.ro, Ion Cristian, avocatul pro bono al Loredanei Atănăsoaie, a declarat că adolescenta regretă fapta, iar „starea ei nu este una ok”.

„Începe să conștientizeze din ce în ce mai mult gravitatea faptelor. Acesta este motivul pentru care nici nu a contestat măsura preventivă și a înțeles că trebuie să rămână după gratii pentru că reprezintă un pericol. Asta în ciuda faptului că ceea ce a făcut se datorează mediului din care provine, un mediu nociv, lipsit de educație”, a afirmat avocatul constănțean.

Potrivit acestuia, adolescenta care și-a ucis cea mai bună prietenă ar fi fost abuzată. O anchetă socială cu privire la mediul din care provine tânăra va fi realizată în perioada următoare.

„De curând a fost, într-o oarecare măsură, abuzată. În acest sens, urmează să solicităm să se administreze probe, inclusiv să se realizeze o anchetă socială cu privire la persoana ei și la mediul din care provine, iar pe de altă parte să se efectueze o expertiză psihiatrică, care să ateste dacă a avut suficient discernământ la momentul săvârșirii faptei. Provine dintr-o familie în care au fost suficiente abuzuri astfel încât să i se pară mai mult sau mai puțin normal ceea ce s-a întâmplat. Regretă ce s-a întâmplat, numai la asta se gândește, și-a omorât cea mai bună prietenă și, dincolo de instanța de judecată, nu știe dacă va fi iertată vreodată de instanța supremă”, a relatat avocatul.

Încadrarea juridică, la acest moment, este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani, mai susține avocatul Loredanei.

„În perioada în care a stat în cameră, a fost o luptă continuă cu victima, nu a săvârșit fapta și, apoi, a stat o perioadă și a plecat din cameră. A înjunghiat-o și ulterior s-au bătut, s-au agresat reciproc. Această perioadă a durat aproximativ o jumătate de oră. Urmează ca în aceste 30 de zile de arest, cel mai probabil, să se administreze și alte probe, ulterior, după administrarea acestora și finalizarea anchetei, dosarul va fi înaintat instanței de judecată, respectiv Tribunalul Constanța, cu rechizitoriul aferent. Încadrarea juridică, la acest moment, este omor, închisoarea este de la 10 la 20 ani”, a mai spus avocatul Ion Cristian.

Mărturia criminalei din Saturn: și-a privit 30 de minute prietena în timp ce agoniza

Loredana Atănăsoaie este fata de 18 ani din comuna Cozmești (Vaslui) care și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina Elena Ciobanu (18 ani), în camera de la hotelul Semiramis din Saturn unde erau cazate. Cele două fete veniseră împreună la mare să lucreze drept cameriste, la hotelul Narcis din Saturn.

Ea a mărturisit în fața anchetatorilor cum a comis monstruoasa faptă. Cu sânge rece, ea a declarat că timp de 30 de minute a privit-o pe Alina Ciobanu cum se stinge și a împiedicat-o să strige după ajutor.

În fața anchetatorilor, adolescenta a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut nenorocirea. Spune că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat într-o crimă oribilă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, relatează stirileprotv.ro.

După ce a atacat-o cu cruzime, Loredana a povestit cum timp de 30 de minute a privit-o pe Alina. Mai mult decât atât, a împiedicat-o să strige după ajutor, chiar dacă aceasta s-a zbătut și a zgâriat-o. Ulterior, a scos hainele Alinei din valiză, i-a îndesat trupul și a chemat un taxi pentru a o transporta la Mangalia ca să scape de cadavru.

În fața anchetatorilor, Loredana a fost sinceră și a spus: „Am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”.