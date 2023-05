Adolescent zdrobit în bătaie de jandarmi. Tatăl băiatului: „Copilul era sfărâmat. Ce i-ați făcut?“

O familie din Vaslui aduce acuzații grave unui echipaj de jandarmi. Familia susține că băiatul lor de 15 ani a fost oprit pe stradă, băgat într-o dubă și bătut cu bestialitate. Jandarmii se apără și spun că el a fost doar condus la secția de Poliție.

Parchetul Militar Iași anchetează modul în care un adolescent de 15 ani din Vaslui a fost preluat și dus la o secție de Poliție de un echipaj de jandarmi.

Incidentul a avut loc pe 1 mai a.c., când adolescentul își aștepta sora în fața unui magazin din oraș, împreună cu vărul său de 16 ani. Un echipaj de jandarmi aflat în patrulare s-a oprit să-i legitimeze.

Cei doi nu aveau însă actele la ei, iar pe tânărul de 15 ani nu l-au crezut că este minor, deoarece este mai solid, au povestit rudele băiatului.

„Al meu e mai voinic și a spus că are 15 ani. Ăla mai slab a zis că: „Bă, tu faci mișto de noi?”. L-au luat, l-au băgat în dubă. Am ajuns eu la Poliție. Când au tras duba i-au zis: „Ieși, băi, ieși!” Copilul era sfărâmat. Ce i-ați făcut la copil? Că nu i-am făcut nimic. Nu ai voie să maltratezi copilul, dar Jandarmeria are voie să maltrateze copilul pe stradă?!”, a declarat tatăl adolescentului, potrivit stiriest.ro.

Internat în spital cu multiple traumatisme

Imediat după incident, adolescentul a fost transportat la spital. Medicii care l-au consultat pe băiat au considerat că poate merge acasă, dar, peste noapte, acesta s-a simțit rău și a doua zi a fost internat.

Familia băiatului i-a făcut poze acestuia imediat după incident. Pe imagini se vede că acesta a fost lovit în zona capului și a mâinilor, iar rudele sale cer acum ca vinovații să fie trași la răspundere.

„Minorul este internat La Chirurgie Ortopedie Pediatrică, diagnosticul este policontuzie prin agresiune. La ora la care discutăm este în afara oricărui pericol și va fi externat zilele următoare”, a declarat Ana Rinder, managerul Spitalului de Urgență Vaslui.

Versiunea echipajului de jandarmi este cu totul alta. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui, adolescentul „era condus la sediul Poliției pentru stabilirea identității și luării măsurilor legale în urma tulburării liniștii și ordinii publice.”

Nu se menționează însă nimic despre vânătăile și traumatismele suferite de tânăr cât acesta s-a aflat în custodia jandarmilor.

„O persoană a depus o plângere prin care reclamă că fiul său ar fi fost agresat de către un echipaj de jandarmi în timp ce era condus la sediul Poliției pentru stabilirea identității și luării măsurilor legale în urma tulburării liniștii și ordinii publice de către tânăr”, spun reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.

Procurorii militari vor audia toate părțile implicate și vor stabili circumstanțele în care adolescentul a suferit leziunile amintite.