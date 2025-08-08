Video Singurul templu spiritist din lume e în Prahova. Drama lui Hașdeu și fenomenele inexplicabile de la „Castelul Magului”

„Castelul Magului", unicul templu spiritist din lume, se află în Câmpina, judeţul Prahova. „Muzeul Spiritismului”, cum mai este cunoscut edificiul de la poalele Carpaţilor, este un monument ridicat de savantul Bogdan Petriceicu-Hasdeu în memoria fiicei sale.

În urmă cu exact trei decenii, pe 8 august 1995, a fost inaugurat primul muzeu din lume dedicat spiritismului, în cadrul Muzeului memorial „Bogdan Petriceicu-Hașdeu", potrivit volumului „Istoria României în date" (Ed. Enciclopedică, 2003) şi lucrării „România, date şi fapte. 1989-2009", editată de Agerpres (2010).



„Muzeul Spiritismului” sau „Castelul Magului”, cum este cunoscut acest templu, a fost ridicat de savant după drama pierderii fiicei sale Iulia, potrivit Agerpres. Geniala Iulia Hașdeu, primul român cursant al Universităţii Sorbona din Paris, a murit la vârsta de 18 ani, de tuberculoză.

După decesul tinerei, în 1888, Hasdeu a consacrat un adevărat cult fiicei sale, alegând, la fel ca Victor Hugo, calea spiritismului ca unic mod de a se consola şi de a experimenta comunicarea cu lumea de dincolo.

În 1893, pe când se afla la Câmpina, în vizită la prietenul său, doctorul Constantin Istrati, Hasdeu, admirând parcul vast din vecinătatea proprietăţii acestuia, s-a hotărât să îl cumpere, pentru a înălţa castelul închinat memoriei fiicei sale defuncte.

Un simbol al ecumenismului religios și un ceritabil templu al viitorului, edificiul a fost ridicat între anii 1894 şi 1896 după planurile arhitectului Thoma Dobrescu, inspirate însă de ideile primite de Hasdeu - prin spiritism - de la fiica sa, Iulia, construcţia conţinând nenumărate elemente de simbolistică.

Schiţa inițială a castelului, desenată chiar de Bogdan Petriceicu Hasdeu, se găseşte pe o filă a unui manuscris spiritist ce datează din 3 septembrie 1893, potrivit www.campinaturism.ro şi www.muzeulhasdeu.ro.

Elemente arhitectonice cu trimiteri către epocile Evului Mediu

Construcția utilizează elemente arhitectonice cu trimiteri către epocile Evului Mediu şi predomină înfăţişarea de fortăreaţă, de spaţiu închis ezoteric, iar circumstanţele construirii sale nu au fost nici până azi dezlegate în totalitate.

Planul iniţial al castelului era altfel conceput, asemănându-se cu cel al unei catedrale, potrivit manuscriselor. Cu timpul, a fost modificat, în prezent fiind format din trei turnuri de piatră, cel din mijloc, cel mai înalt, fiind domul, care adăposteşte „Templul", unde se află, printre altele, o statuie de mari dimensiuni a lui Iisus Hristos. Lângă turnul din stânga existau două contraforturi, între care circula un lift pentru urcarea alimentelor la terasa medie, unde filologul obişnuia să petreacă multe ore în timpul zilelor călduroase.

O uşă de piatră, care se roteşte în jurul unui ax şi pe care se observă stema şi deviza familiei Petriceicu Hasdeu („Pro fide et patria ") şi cuvintele lui Galileo Galilei („E pur si muove") se află la intrarea în castel. Deasupra acesteia, se găseşte Ochiul Lumii, iar pe creneluri este inscripţionată data de 2 iulie - la care B.P. Hasdeu obişnuia să le aniverseze simbolic pe cele două Iulii din viaţa sa, fiica și soția ( soţia sa a murit pe 2 iulie 1902).

Cele şapte reîncarnări importante ale Iuliei Hașdeu

Două tronuri de piatră, pe care sunt săpate cele şapte reîncarnări importante ale Iuliei, cele douăsprezece legi şi simbolurile pitagoreice (pentagrama şi cele şapte cercuri), flanchează ușa.

Fiecare tron este „păzit” de un sfinx feminin. Uşile laterale sunt prevăzute cu grilaje simbolizând Soarele, ce au fost pictate în galben şi albastru spre verde.

Ferestrele castelului au grilaje şi vitralii tăiate de o cruce, iar la interior, de o parte şi de alta, sunt amplasate oglinzi paralele cu un rol simbolic - tot ce intră pe acolo este recreat la infinit.

Castelul a fost afectat de cele două războaie mondiale, necesitat reparaţii încă dinaintea morţii constructorului său în 1907.

În 1955 castelul a fost înscris pe Lista Monumentelor Istorice. Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu" a fost deschis pentru vizitare în 1965, fiind închis după cutremurul din 1977. A fost redeschis publicului în 1995. Până în decembrie 1998 a fost secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, iar de la începutul anului 1999 se află în subordinea Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Câmpina.

Ulterior cutremurului din anul 1977, castelul a intrat în mai multe procese de restaurare şi consolidare, ultimul fiind cel din anul 2022, proiect finanţat prin accesarea de fonduri europene de Primăria Municipiului Câmpina.

Hașdeu a trăit în castel timp de un deceniu. Relatări despre fenomene bizare

Bogdan Petruceicu-Hașdeu a trăit în straniul castel timp de zece ani (1897-1907), încercând, prin practicile spiritiste, să comunice cu fiica pierdută.

Relatările arată că, de-a lungul timpului, în acest edificiu au avut loc tot felul de fenomene aparent inexplicabile. Potrivit uneia dintre bizarele poveşti, în 1957, pe când castelul fusese transformat în cazarmă militară, un soldat a fost pus de superiori să scoată din clădire statueta lui Iisus Hristos. Chiar dacă pare a fi cel mai uşor exponat din muzeu, n-a putut fi clintită, în cele din urmă fiind lăsată la locul ei, unde se află şi astăzi.

Castelul de la Câmpina, alături de monumentul funerar al Iuliei Hasdeu din cimitirul bucureştean "Bellu", este considerat unicul templu spiritist din lume.