Primarul municipiului Tulcea, în conflict de interese. „Sunt lucruri absurde. Trebuie să dovedească interesul”. Ce sancțiuni riscă

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, este în conflict de interese administrativ, a stabilit Agenția Națională de Integritate, după ce a semnat mai multe documente administrative în favoarea unei societăți de la care ulterior a cumpărat un imobil. Ce riscă primarul și ce explicație are.

Agenția Națională de Integritate a comunicat marți, 25 iunie 2024, că a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane, printre acestea și primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie.

În cazul primarului municipiului Tulcea este vorba de conflict de interese administrativ, inspectorii de integritate constatând că primarul Ștefan Ilie a emis mai multe documente administrative unei societăți de la care ulterior a achiziționat un imobil.

„În perioada exercitării mandatului de primar al Municipiului Tulcea, a participat la luarea unor decizii și a emis o serie de acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial pentru sine. Astfel, ȘTEFAN ILIE a emis autorizații de construire și certificate de urbanism pentru societatea comercială de la care, ulterior, a achiziționat un imobil. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019”, precizează ANI, prin intermediul unui comunicat de presă.

Conform art. 70 din Legea nr. 161/2003, „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”.

Primarul, spune ANI, a încălcat de asemenea art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public”, dar și art. 76, alin. (1) care stipulează că „primarii și viceprimarii…sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Primarul riscă să-și piardă mandatul

Pentru fapta de care ANI a stabilit că este vinovat primarul, legea prevede sancționarea cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni, această faptă fiind considerată abatere disciplinară. De asemenea, conform O.U.G. nr. 57/2019, „actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, mai precizează ANI.

Reacția primarului

Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, a precizat pentru „Adevărul” că a semnat documentele înaintate de dezvoltatorul imobiliar în perioada 2020-2021, ulterior achiziționând, la prețul pieței, un apartament pe care l-a și declarat în declarația de avere. Motivul pentru care s-a constatat că este în conflict de interese administrativ îl consideră, însă, „absurd”.

„Am fost acuzat că n-ar fi trebuit să semnez autorizația de construire pentru societatea de la care am cumpărat imobilul. Legea este ambiguă în acest sens, pentru că conflictul de interese trebuie să arate că eu am obținut un folos material pentru că am sprijinit, să spunem, un terț în a obține o autorizație de construire. În legislație eu semnez autorizațiile de construire. Chiar avem și decizii de la Inspectoratul de Stat în Construcții prin care spune că primarul, secretarul și arhitectul semnează autorizația de construire. Practic eu ar trebui, judecând după modul în care este comunicatul, să nu pot, nu știu, să alimentez la un peco dacă eu am emis autorizația de construire. Eu dau aceste autorizații, nu le dă nimeni”, a precizat primarul Ștefan Ilie, pentru „Adevărul”.

Primarul a menționat de asemenea că a înaintat toate dovezile către ANI pentru a arăta că nu a beneficiat sub nicio formă de pe urma semnării respectivelor documente.

„Eu consider conflictul de interese în felul următor: eu am semnat un document și apoi am primit ca premiu, ca bonus, ăsta este un conflict de interese care te duce către o latură penală. Dar eu am cumpărat de pe piață, la prețul pieței, nu am cumpărat nici cash, am făcut doar tranzacții online, e cumpărat în rate, adică voi mai plăti încă ani de zile de acum încolo. Toate ratele le plătesc, la fel, online. (...) Sunt lucruri absurde, conflictul de interese trebuie să dovedească interesul, interesul pe care l-am văzut eu când am semnat. Am primit un apartament gratis, cu un preț mai mic, am fost facilitat într-un fel de a-l obține? Asta trebuie să dovedească cei de la ANI și asta trebuie să dovedesc eu că nu s-a întâmplat și voi contesta”, a mai spus primarul municipiului Tulcea.

Ștefan Ilie a mai precizat că a stat timp de patru ani cu chirie în municipiul Tulccea, înainte de a-și achiziționa apartamentul în care locuiește de o săptămână.