Cîrstoiu, candidatul „momentan” al Coaliției. Schimbare de strategie după scandalul de integritate

Cătălin Cîrstoiu schimbă strategia de campanie după suspiciunile de incompatibilitate care planează în spațiul public, pozând în salvator de vieți, om gospodar şi un bun manager, cu soluții pentru principalele probleme ale Bucureștiului.

Întrebat despre o posibilă retragere a lui Cătălin Cîrstoiu, în condițiile în care, săptămâna trecută, șeful PSD, Marcel Ciolacu, spunea că acesta este momentan candidatul Coaliției, Sorin Grindeanu a afirmat: "Până la depunerea candidaturii e momentan, că nu e depusă candidatura. De dimineață am avut ședință de campanie, urmată de o întâlnire cu specialiștii pe transporturi. Nu am discutat așa ceva. Nu am auzit asemenea zvonuri".

Întrebat, la rândul lui, dacă există vreo șansă să nu mai candideze la Primăria Capitalei, Cîrstoiu a răspuns, cu nuanțe, că exclude să se retragă: "Ce aş putea să spun suplimentar față de ce a zis domnul Grindeanu? Asta a fost realitatea zilei. Dacă stăm să o luăm aşa, orice lucru care apare într-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am înscris într-o luptă pentru o idee și mergem înainte".

Totuși, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să spună dacă se ia in calcul sprijinul pentru un alt candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, însă un răspuns a venit chiar de la Cătălin Cîrstoiu, sub formă de glumă : "Văd că am căpătat şi eu un nume, în final. Eram candidatul comasat, candidatul comun, acum candidatul momentan, acum am un nume".

Schimbare de strategie

Afirmațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută după întâlnirea lui Cîrstoiu, alături de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, cu specialiști din transporturi, context în care candidatul PSD-PNL la Primăria Bucureștiului a abordat problema traficului din București, pe care l-a caracterizat drept "haos".

De altfel, în ultima perioadă, Cătălin Cîrstoiu a trecut de la discursuri unde nu aborda nicio problemă în mod concret la subiecte ce stârnesc interesul bucureștenilor. Anterior, a avut întâlniri cu sindicatele Metrorex și STB.

"Am mers cu metroul şi tramvaiul pentru că aveam o problemă de percepție personală asupra a ceea ce se întâmplă. Nu e corect să ceri oamenilor să folosească sistemul de transport în comun cât timp nu e atrăgător", a afirmat Cîrstoiu, care a admis că la conferință a venit cu mașina personală, dupǎ o plimbare cu metroul l-a transformat în ținta glumelor pe Facebook.

Săptămâna trecută, medicul-candidat a abordat teme precum termoficarea sau poluarea, dar și transporturile, prezentând propuneri de soluții pentru problemele din aceste domenii. Mai mult, candidatul Coaliției se prezintă drept un bun gospodar și un om de echipă.

"Un manager nu trebuie să stea izolat de oamenii cu care face echipă și pe care se bazează zi de zi", este unul dintre mesajele transmise de Cîrstoiu pe Facebook.

"În fiecare zi mă trezesc la ora 5, inclusiv sâmbetele și duminicile, când am operații. Pacienții nu pot aștepta, spitalul nu stă să aștepte niciodată. (..) Acum am același program, dar cu probleme diferite. Avem de făcut bine un oraș. Și multe urgențe. (..) Ca manager am schimbat în bine un spital uriaș cu mii de angajați, pot și știu să imprim primăriei organizare, rigoare, ordine și eficiență. Sunt un om corect și vreau să schimb Capitala României din temelii", a transmis într-un alt mesaj.

Probleme de integritate

Schimbările de abordare au venit în contextul în care mai multe investigații ale Hotnews au scos la iveală probleme de integritate ale lui Cîrstoiu.

Cea mai recentă arată că, anul trecut, ar fi acordat cel puțin o consultație contra-cost la clinica pe care o deține soția sa, fapt incompatibil cu funcția de manager al Spitalului Universitar. Medicul a susținut ca nu a încălcat legea.

O altă anchetă de presă arată că, în 2020, Corpul de Control al Guvernului a întocmit un raport care arăta că medicul Cătălin Cîrstoiu ar fi fost în situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese pentru că ar fi prestat activități la clinica Anemona, deținută de familia sa. Acesta a justificat că ar fi făcut „formare profesională de medici specialiști și rezidenți”, potrivit sursei citate, negând că deține vreo funcție sau că încasează vreun ban de pe urma prestării serviciilor.

„CMR nu a acreditat activități de formare profesională a medicilor organizate de clinica Anemona Med, în ultimii 5 ani. Unitățile sanitare (cu excepția spitalelor clinice -n.r. deci cele care funcționează în strânsă legătură cu UMF-urile ) nu pot fi furnizori de educație medicală continuă și, prin urmare, nu pot desfășura activități educaționale creditate de CMR”, arată însă un răspuns recent al Colegiului Medicilor, citat de Hotnews.

Cum se apară Cîrstoiu

Întrebat despre apariția numelui său în documentele medicale ale clinicii private, Cîrstoiu a răspuns: "Vorbim despre transporturi astăzi". La insistențele jurnaliștilor a promis că va face o conferință de presă pe tema suspiciunilor de incompatibilitate, menționând că vrea să mai adune niște informații.

"M-am întâlnit cu doamne în parc, la gară, pe stradă, care mi-au cerut consultații medicale, probabil atunci eram tot în incompatibilitate", a completat Cîrstoiu. Întrebat dacă le-a cerut și acestora 750 de lei, cât apărea în documentul prezentat în ancheta de presă că ar fi taxat medicul un pacient la clinica soției, acesta a reacționat deranjat: "Haideți, va rog frumos, v-am zic că discutăm despre transporturi. (..) În orice cabinet privat din țara asta sunt niște taxe, costuri. Și spitalele au costurile lor, se eliberează un decont la externare".

Salvatorul de vieți

Referitor la precizările Colegiului Medicilor, care spune că "Anemona" nu era acreditată să ofere învățare continuă, așa cum și-a motivat prezența la clinica familiei, Cîrstoiu spune că este "o interpretare eronată".

"Și când stau de vorbă cu colegii mei discutăm cazuri medicale și tot educație medicală continuă e, indiferent că are loc în spital, în parc, la un congres, pe stradă. Când te întrebă un coleg mai tânăr cum să rezolv un caz e de datoria mea să-i explic cum, asta scrie în rolul meu ca profesor universitar. E o abordare tendențioasă şi e strigător la cer că tot corpul profesional al medicilor şi cadrele didactice din medicină sunt coborâte într-o mocirlă cu bună ştiință", a declarat Cîrstoiu.

Întrebat dacă și-a pus la dispoziție expertiza pentru medicii din clinica Anemona, managerul Spitalului Universitar a răspuns: "Mi-o pun la dispoziția medicilor din Spitalul Universitar şi atunci când am fost chemat la spitale private să intru în sală să rezolv un caz greu. Şi la spitale publice din Bucureşti în care am fost solicitat şi am lăsat tot și m-am dus ca să salvăm un om. Da, am plecat într-un spital public sau privat să ajut oamenii să ducă la bun sfârșit un cancer osos, spre exemplu. Nu cred că am făcut un lucru strigător la cer că am salvat o viață".