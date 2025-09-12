Un copil a murit după ce a fost lovit intenţionat cu maşina, în urma unei altercaţii dintr-o parcare

Un copil în vârstă de 12 ani a fost ucis în sud-vestul Germaniei după ce un tânăr de 18 ani l-a urmărit cu maşina şi l-a lovit, în urma unei altercaţii pe care cei doi au avut-o într-o parcare, a anunţat, vineri, poliţia germană.

Suspectul a fost reţinut după incidentul petrecut joi seara în oraşul Niedernhall, la nord de Stuttgart, relatează dpa, citată de Agerpres.

Potrivit poliției, tânărul de 18 ani, însoţit de un prieten de 16 ani, s-a certat cu băiatul de 12 ani şi cu un alt copil care îl însoţea, în vârstă de 13 ani.

Când cei doi băieţi de 12 şi 13 ani au încercat să plece cu bicicleta şi cu un scuter, tinerii de 18 şi 16 ani s-au urcat într-o maşină şi i-au urmărit.

După ce a fost lovit cu mașina, băiatul a murit pe loc

Copilul de 12 ani a fost lovit în timp ce mergea pe bicicletă şi a murit pe loc, a declarat poliţia. Prietenul său nu a fost rănit.

Procurorii l-au acuzat pe tânărul şofer de omor din culpă.

Autorităţile nu au furnizat detalii despre cauza altercaţiei sau dacă tinerii se cunoşteau.

