Jurilovca are prima insulă instagramabilă din România. Începe Festivalul borșului lipovenesc FOTO

Pe Insta Island, așa cum a fost botezată insula din Noul Port Turistic din Jurilovca, vizitatorii vor găsi 10 puncte de atracție în care-și pot face poze pentru postările pe Instagram.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul artizanilor locali Iulian Bîrsei și Paula Bogatu și este prima insulă din România destinată împătimiților de fotografii-amintire.

Sâmbătă 2 septembrie, începe Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, cel mai mare festival din județul Tulcea. Pentru anul acesta, Primăria Jurilovca a pregătit 50.000 de porții de borș care vor fi oferite participanților la festival în cele două zile și o serie de surprize.

La festival, vor urca pe scenă, printre alții, Goran Bregovic, Loredana, Viorica și Ioniță din Clejani și Theo Rose.

„2023 a fost, pentru comuna noastră, un an al premierelor: am inaugurat cea mai modernă sală de sport din Tulcea, am inaugurat cel mai modern port din Dobrogea, am spus povestea comunității noastre prin cel mai spectaculos show de drone din țară, iar acum, iată, avem și prima insulă instagramabilă din România”, a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca a început în urmă cu 14 ani și a devenit, în timp, un adevărat motor pentru comunitatea locală.

Festivalul este finanțat din fonduri europene, prin POPAM, și a avut o contribuție importantă la dezvoltarea comunei. Datorită Festivalului Borșului Lipovenesc, Jurilovca beneficiază anual de un număr din ce în ce mai mare de turiști, ceea ce atrage după sine o dezvoltare accelerată a sectorului HORECA.

În ultimii 10 ani, numărul locurilor de cazare din Jurilovca a crescut de aproximativ 10 ori în zona continentală a comunei, astăzi existând opțiuni de cazare pentru toate gusturile, de la un camping pentru rulote și corturi la un resort de 4 stele care și-a deschis porțile în urmă cu un an.