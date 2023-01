Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2023. Ce concerte vor fi la deschiderea oficială VIDEO

Timișoara a preluat, alături de Elefsina (Grecia) și Veszprém (Ungaria), prestigiosul titlu de Capitală Europeană a Culturii în 2023, însă fiecare oraș va organiza, în perioade diferite, startul programului cultural.

Timișoara devine, în scurt timp, Capitală Europeană a Culturii în 2023.

Ungurii de la Veszprem vor începe primii anul cultural 2023, în 21 ianuarie, grecii în 2 februarie, iar Timișoara a stabilit deschiderea oficială în weekend-ul 17-19 februarie, cu peste 50 de evenimente, de la concerte în aer liber, expoziții, la teatru în spații neconvenționale sau premiere de film.

În 9 ianuarie, vicepreședintele Comisiei Europene, grecul Margaritis Schinas va participa la un eveniment de predare a titlului Capitală Europeană a Culturii 2023 la Muzeul Acropole din Atena, în cadrul căruia se va citi o declarație scrisă de comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel.

„Prin titlul de Capitală Europeană a Culturii se demonstrează bogăția și diversitatea culturilor din Europa, se stimulează turismul durabil și se promovează dezvoltarea orașelor prin cultură. De asemenea, titlul are un impact social și economic pozitiv pe termen lung atât pentru orașe, cât și pentru regiunile învecinate”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Pentru a fi selectate, orașele au fost nevoite să elaboreze un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să promoveze implicarea activă a locuitorilor și a comunităților lor.

„Prin desemnarea Timişoarei cu titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2023, oraşul şi-a modelat obiectivele axându-se pe influenţa pe care oamenii o au asupra comunităţii în care trăiesc. Astfel, ne propunem să devenim un oraş în care excelenţa culturală să primeze, oferind cetăţenilor noştri încrederea că prin implicare şi participare vom putea produce schimbări semnificative în oraşul Timișoara”, anunță cei de la Asociația Timișoara 2023.

Concertele din weekend-ul de deschidere

În weekend-ul 17-19 februarie, Timișoara intră oficial în anul cultural. Se știu deja evenimentele care vor avea loc în orașul de pe Bega.

Iată ce concerte vor avea loc în Timișoara:

Cântăreața ucraineană Alyona, o vedetă a scenei hip-hop, va concerta în Piața Unirii. Cariera ei live a început în 2019, iar în același an a devenit câștigătoarea premiului Anchor Award (Premiul internațional de muzică al Festivalului Reeperbahn pentru cel mai promițător talent muzical emergent). În 2021, a primit Premiul Music Moves Europe Talent și Premiul Publicului la ESNS, Olanda.

În 2022, Alyona era deja membru al juriului la Music Moves Europe Awards. Revista Forbes Magazine a menționat-o în categoria „30 de muzicieni sub 30 de ani”.

„Este o forță a naturii pe scenă. Versurile ei în ucraineană curg, șuieră, se rostogolesc, se precipită. Cu un flow și un groove nebunesc, livrează un rap onest, descriind în piesele sale, neînfrumusețată, situația tinerei generații din patria ei. Videoclipurile ei, în care dansează mândră ca o regină a străzii în fața blocurilor din orașul ei natal Barîșivka sau apare ca o matriarhă din basme într-o lume distopică, au milioane de spectatori”, spun organziatorii.

Născut la Constanța în 1987, compozitorul și pianistul român Andrei Irimia va susține un concert la Palatul Culturii. Cântă la pian de la vârsta de opt ani și a studiat o mare varietate de stiluri muzicale în primele sale încercări muzicale.

„Andrei Irimia creează muzică neoclasică hipnotică, obsedantă și melancolică, iar materialul său de debut este un tribut adus melancoliei și nonșalanței muzicii minimaliste franceze. Melodiile sale delicate liniștesc sufletul în aceste vremuri tulburi și rezonează perfect cu publicul. Andrei Irimia a devenit unul dintre cei mai apreciați compozitori contemporani de pian din România”.

În Piața Unirii va urca pe scenă Doctorul Sinteză și k-Lu. Doctorul Sinteză este un grup de muzică electronică ce realizează spectacole audio-vizuale fără a folosi stații de lucru audio digitale. Inițial, un proiect solo al lui Uțu Pascu, Doctorul Sinteză a apărut pe scena locală undeva la sfârșitul anilor 2000 ca un proiect deschis spre experimente sonore, iar recent a devenit un duo, după ce artistul vizual Cristian Văduva i s-a alăturat lui Uțu. K-lu este un DJ și producător prezent pe scena muzicii electronice din anul 2005.

Tot în Unirii vor concerta timișorenii de la Implant Pentru Refuz.

Muaré Experience al Voalá Project este un performance care va avea loc în Piața Unirii. Proiectul îmbină muzica și artele vizuale.

„Este un contrast de senzații, o experiență ce îmbină un concert rock și un spectacol aerian care pune în valoare spațiul în care se desfășoară. Secvențele coregrafice originale și sofisticate realizate în aer, puse în scenă cu ajutorul sistemelor de siguranță și al macaralelor care permit spectacole uimitoare, sunt un brand recunoscut la nivel internațional”.

În 18 februarie, în Palatul Culturii, va concerta Jay-Jay Johanson, un cântăreț și compozitor suedez - britanic, cunoscut pentru vocea sa melancolică. Este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale, un pionier, o legendă.

Muzica sa a integrat genul trip hop până când sound-ul lui a virat spre electroclash cu albumul „Antenna” (2002), pe care a apărut piesa „On the Radio”. După acest album, a revenit la sunetul său caracteristic cu albumul „The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known” (2007). Cel de-al 13-lea album al său – “Rorschach Test” (2022) – surprinde ceva magic în fiecare piesă.

Compozitorul și pianistul olandez Joep Beving a fost una cu pianul încă de la o vârstă fragedă. După ce și-a lansat singur albumul de debut „Solipsism” în 2015, Beving a devenit o senzație în lumea streaming-ului muzical contemporan.

De atunci, muzica sa a fost difuzată de peste jumătate de miliard de ori și a susținut spectacole sold-out în întreaga lume.

Cu cel de-al patrulea album al său, „Hermetism” (2022), se întoarce la rădăcinile sale de pian solo. Inspirat de filosofia antică, cel mai recent proiect al lui Beving este un album în căutarea ideilor universale.

În 19 februarie, la Sala Capitol va concerta Lajkó Félix. S-a născut în 1974 în Bačka Topola, un oraș din regiunea multietnică și multiculturală Voivodina din Serbia.

Lajkó a părăsit liceul muzical din Subotica în clasa a 10-a pentru a merge la Budapesta cu o vioară împrumutată și a devenit membru al Cvartetului Dresch. De atunci face naveta între Budapesta și Subotica, reprezentând și conectând cultural Ungaria și regiunea sa natală Voivodina.

Adesea numit Violonistul Diavolului sau copil minune, odată ce se află pe scenă cu un instrument – fie că este vorba de vioară sau de țiteră – Lajkó este capabil să facă orice și să-și conducă publicul într-o lume care se deschide doar pentru cei născuți cu un talent special. Indiferent de ceea ce încearcă să facă sau de cine i se alătură pe scenă, rezultatul final este întotdeauna un amestec muzical instinctiv și visceral.

În seara de 17 februarie, în Piața Unirii va concerta Taraf de Caliu. Muzicienii din Clejani sunt ultima generație de lăutari care duc mai departe această muzică tradițională din sudul României, muzica ce i-a făcut unul dintre cele mai apreciate gipsy band din lume. Sub arcușul magic al violonistului Caliu, haiducii au pornit din nou la drum.

Din 1991, anul când muzica lor a început să cucerească Europa de Vest, până în prezent, muzicienii din Clejani au concertat aproape în toate continentele lumii, în metropole precum Tokyo, Singapore, Paris, New York, Los Angeles, Istanbul sau Londra.