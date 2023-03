Șantiere în ritm de melc la Timișoara: 13 ani la Mica Polivalentă, 20 de ani la Castel și peste 10 ani la Spitalul de copii

Mica Polivalentă de la Timișoara se construiește de 13 ani, la noul corp al Spitalului de Copii se lucrează de aproape 10 ani, în timp ce Castelul Huniade este închis pentru renovare de peste 20 de ani.

Sala Polivalentă a Politehnicii – numită și Mica Polivalentă, care va avea o capacitate de 2.600 de locuri, ar putea să fie gata anul viitor, după mai bine de 13 ani de la începerea construcției. Ani de zile au fost probleme cu constructorii, care au intrat pe rând în insolvență la scurt timp după ce câștigau licitația. Atunci când lucrările erau gata în proporţie de 70 la sută, s-a decis reproiectarea structurii acoperişului, dărâmarea celui vechi şi ridicarea unui nou acoperiş.

„Noi facem acum o evaluare, pentru a da drumul din nou la licitație faza de finalizare. În sensul că la ora actuală este refăcută toată partea de structură, care a fost o treabă destul de complicată, a durat, dar acum e refăcută, acoperișul e făcut. Vrem să facem o evaluare să nu mai avem probleme la licitație, să ne trezim că apar discuții. E o sală de mult timp în lucru, apar elemente noi, că ceva a ruginit și așa mai departe. Să nu avem astfel de situații, facem o evaluare, iar în doi-trei luni vom da drumul la licitație, iar lucrările cred că vor dura un an de zile. Sper ca în 2024 să finalizăm sala”, a spus Florin Drăgan, rectorul Politehnicii din Timișoara.

Lucrările au început în 2010, în mandatul rectorului de atunci, Nicolae Robu, care apoi a fost și primarul Timișoarei, timp de două mandate. Au fost continuate în mandatul rectorului Viorel Şerban, iar acum e rândul noului conducător al UPT, Florin Drăgan.

„Partea grea e făcută. Structura e OK, sala e acoperită, a fost un proiect foarte dificil. A necesitat niște suduri puțin mai complexe, acolo era problema principală. Acum trebuie să ne ocupăm de tot ce înseamnă finisaje. Adică tot ce înseamnă parchet, scaune, practice sala e la un fel de gri, să zicem”, a mai declarat Florin Drăgan.

Investiţia inițială de la Baza 2 Politehnica era de aproximativ 6 milioane de euro, însă la final sumele vor fi mult mai mari, având în vedere scumpirea materialelor de construcție, vor ajunge la 10 milioane de euro.

Şi noua sala Polivalentă din Timişoara, de 16.000 de locuri, este încă un vis frumos. Deocamdată suntem tot la fază de hârtii, documente și studii de fezabilitate.

Spitalul de Copii e în construcție de aproape 10 ani

Lucrările la noua clădire a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, care are șase etaje, vor fi finalizare în acestă această toamnă. Șantierul fost deschis în prima jumătate a anului 2014, în timpul fostei administrații. Primarul Nicolae Robu susținea atunci că dacă totul decurge conform planului, lucrările ar trebui finalizate în doi ani. S-au făcut însă mai bine de nouă ani.

„Clădirea ca idee și demers inițial are aproape zece ani. Timp în care s-au ridicat etajele, este în curs de finalizare, partea exterioară e chiar gata, se lucrează la finisajele interioare. În 2022, Primăria a completat suma de bani pe care constructorul a solicitat-o pentru finalizarea lucrărilor. Un termen era la începutul anului acesta, nu pot să spun decât că noi așteptăm și finanțarea Ministerului Sănătății pentru dotări, și sperăm că în acest an se va finaliza epopea de zece ani, până în toamnă”, a spus directorul medical al Spitalului de Copii, Mihai Gafencu.

Lucrările au costat 12 milioane de euro, bani de la primărie – majoritatea, și Ministerul Sănătății, prin DSP. În noua clădire vor funcționa Unitatea de Primire Urgenţe, o policlinică, laboratoarele de analize și secţiile de Radiologie, chirurgie, ATI și prematuri. De asemenea, în noul corp vor fi amenajate spații pentru mame, astfel încât acestea să poată rămâne, în condiții de confort, alături de copiii lor aflați în tratament.

Castelul Huniade închis de peste 20 de ani

Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, este închis de mai bine de 20 ani pentru renovare, asta în timp ce regale Carol Robert de Anjou a avut nevoie de doar șapte ani să-l ridice. Și aici mai mult s-a stat, însă acum, în anul Capitalei Europene a Culturii, lucrurile au început să miște. Edificiul chiar va găzdui evenimente culturale în acest an, după spusele președintelui CJ Timiș, Alin Nica.

„La Castelul Huniade noi am elaborat un plan de reabilitare în urmă cu un an de zile și am făcut o cercetare pentru sursele de finanțare. Am făcut un proiect tehnic pentru întreg castel, inclusiv am venit cu propunerea de acoperire a curții interioare. Anul acesta am cuprins trei din cele patru finanțări pe care le-am avut. 4,2 milioane de euro pe PNRR, prin care vom reabilita aripa de nord, încă un proiect de 6 milioane de euro pe programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic, prin care vom reabilita întreaga parte de sud a castelului. A treia componentă, pe noul program tranfrontalier România-Ungaria, ca proiect strategic în valoare de 10 milioane de euro, pentru dotarea și amenajarea castelului după lucrările de consolidare și reabilitare. Avem peste 20 de milioane de euro sume certe. Restul lucrărilor le vom face din fondurile CJ Timș. Anul acesta vom da în folosință partea de nord-vest, de la parter, pentru programele Timișoara 2023, respectiv proiectul Nopți magice la castel”, a declarat Alin Nica.

Până atunci, pentru a ascunde urâțenia, cei de la CJT au întins pe clădire un mesh cu fotografia castelului. De la distanță arată că e chiar frumos renovat.

„Istoria de reabilitare a castelului este lungă. Se întinde încă din anii 2000, fundația castelului s-a afundat foarte mult și au apărut fisuri și crăpături în pereții acestei construcții. Chiar s-a câștigat o finanțare pe proiecte europene, dar a fost abandonat. Și iată că de 10 ani de zile, lucrările stagnează. Prin 2018 s-a semnat un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului, pentru un nou DALI, această lucrare tehnică a fost finalizată de abia în 2021, după multe insistențe. Am luat noi problema în mâini și am terminat inclusiv proiectul tehnic în 2023 și am reușit să depunem proiectele la finanțare. Lucrările se vor încheia în 2026-2027, pentru că sunt lucrări complexe, ample și la care trebuie multă pricepere a unor specialiști”, a mai spus Alin Nica.