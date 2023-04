Rezerviști din Timiș și Caraș-Severin, chemați să-și aducă aminte cum se trage cu arma. MApN: „O activitate de rutină”

Sute de militari români în rezervă au participat miercuri, 26 aprilie 2023, la o ședință de trageri, în cadrul unui exercițiu de mobilizare realizat în județele Timiș și Caraș-Severin.

Potrivit MApN, MOBEX TM-CS 23 „se desfășoară în vederea verificării stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare”, în baza unei hotărâri a CSAT din 2021. Astfel de exerciții sunt organizate annual, iar în acest an, pentru județele Timiș și Caraș-Severin au fost emise aproximativ 3.000 de ordine de mobilizare pentru rezerviști. La poligonul de la Chișoda, lângă Timișoara, sute de rezerviști au participat, miercuri, la o ședință de trageri.

Ce prevede exercițiul

„Scopul acestui exercițiu este de pregătire și instruire a militarilor rezerviști. Instruirea se execută prin prezentarea unor ateliere de tehnică militară aflată în dotarea unității și prin executarea unei ședințe de tragere. Avem constituit un atelier de prezentare a măștii contra gazelor, ateliere de prezentare a unor tunuri care sunt aflate în dotarea unității, ateliere unde se execută instrucția tragerii cu armamentul aflat în dotare și ateliere de cunoaștere”, a explicat maiorul Andra Guțu, șef de stat major la Batalionul 184 Senzor și Apărare Antiaeriană Timiș.

Rezultate „bune și foarte bune”

La rândul său, colonelul Mihai Bălțătescu, director al exercițiului MOBEX TM-CS 23 a declarat că rezerviștii sunt aduși la zi cu privire la noile tehnici tactice și noua dotare a Armatei Române.

„Ne dorim ca aceștia, prin minima instruire pe care o desfășoară, să poată să-și poată îndeplini la minim misiunile specifice în cadrul subunităților pe care aceștia le integrează”, a declarat directorul exercițiului de mobilizare.

Colonelul Băltățescu a mai spus că militarii sunt din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere, care este una din brigăzile de frunte din vestul României.

„Ne mândrim cu acești militari. Așa cum am vorbit cu ei și cum am și observat pe timpul tragerilor, au atitudine pozitivă. Spiritul lor este unul combative. Și pe parcursul tragerilor cu armamentul individual de infanterie rezultate au fost bune și foarte bune”, a mai declarat colonelul Băltățescu.

MapN: Mobilizarea rezerviștilor, o activitate de rutină

Ministerul Apărării Naționale a declanșat, cu câțiva ani în urmă, operațiunea de reactualizare a evidențelor privind rezerviștii din România și, potrivit cadrului legal, anual face o pregătire cu câte un grup de astfel de militari în rezervă.

Generalul Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a explicat că în această perioadă trec printr-o astfel de mobilizare bărbați rezerviști din județeleTimiș și Caraș-Severin.

„În fiecare an avem două exerciții cuprinse în planul de antrenament. Ultima ediție a planului privind verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare a fost aprobat în CSAT în anul 2021. În acel an am avut două exerciții în Bihor și Sălaj, iar în 2022 în Dolj și Vâlcea. Anul acesta suntem prezenți în Timiș și în Caraș-Severin. Sunt exerciții periodice, se desfășoară anual, în diferite perioade. Exercițiile cuprind inclusiv trageri cu armamentul individual de infanterie în poligon, pe parcursul unei singure zile. Fac deplasarea în poligon, acolo li se reamintesc principalele reguli, execută tragerea așa cum este planificată, chiar servesc masa în poligon. La finalul zilei de instrucție se deplasează înapoi la unități, predau echipamentul și gata, asta a fost tot! Este pur și simplu o activitate de rutină, dar care, în contextul războiului, primește mai multă atenție din partea publicului”, a conchis generalul Spînu.