Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, este audiat la DNA în calitate de suspect

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, este audiat vineri la DNA. Acesta este suspect într-un dosar referitor la emiterea unei autorizații de construire.

UPDATE DNA a transmis că persoanele urmărite penal în acest dosar sunt: Robu Nicolae, care era primar la data faptelor, Ciurariu Emilian-Sorin, la data faptei arhitect – șef al municipiului Timișoara, Borcsi Gabriela-Violeta, la data faptei șef serviciu în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și Croiroru Lucreția, la data faptei consilier în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană.

„În cursul anului 2018, cu încălcarea prevederilor legale, suspecții Robu Nicolae, Ciurariu Emilian-Sorin, Borcsi Gabriela-Violeta și Croitoru Lucreția, în calitățile menționate mai sus, împreună cu alți funcționari din cadrul primăriei municipiului Timișoara, ar fi emis o autorizație de construire a unui imobil cu nerespectarea condițiilor stipulate în certificatul de urbanism.

Prin emiterea acelei autorizații ar fi fost creat un prejudiciu persoanelor vătămate din dosar, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit beneficiarilor imobilului vizat de autorizația de construire”, transmite DNA.

Se mai precizează că, în cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit PressAlert, în 2018, un timișorean a constatat că noua construcție de lângă casa sa, de pe Strada Muncitorilor din cartierul Fratelia, era o clădire cu 8 apartamente, când aceasta trebuia să fie un „duplex cu două unități locative și două SAD-uri”.

Acesta s-a adresat primăriei, iar în lipsa unui răspuns al instituției, a mers în instanță, împreună cu o vecină.

În prezent, procurorul DNA responsabil de caz a dispus efectuarea urmării penale față de șase suspecți. Potrivit sursei citate, aceștia ar fi oameni importanți din administrație, care ar fi semnat autorizația de construire.

Nicolae Radu, fostul primar, a precizat că nu a văzut încă dosarul, dar se declară nevinovat.

„Niciodată, dar niciodată nu am semnat un document care să nu aibă în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate cerute de lege și de procedurile interne drept garanție de legalitate și de conformitate sub toate aspectele. La cabinetul meu nici măcar nu intra. La mine acolo, nu intra un document dacă nu avea semnăturile prealabile. Primarul nu poate verifica toate dosarele, vă dați seama.

În calitate de suspect am fost citat. Nu am văzut semnătura, dar presupun că e semnătura mea acolo. Primarul nu poate verifica tot, în primul rând, primarul nu are expertiza pentru toate domeniile de activitate a unei primării Pe de altă parte, presupunând că dispune de această expertiză, nu are timpul fizic pentru asta, doar de aceea există un aparat de specialitate în instituție, să-și facă fiecare treaba, să răspundă fiecare pentru ce face.

O să văd dosarul, o să văd despre ce e vorba. Autorizații din 20188.. habar nu am despre ce este vorba. Eu sunt foarte liniștit pentru că știu că nu am comis nicio ilegalitate. Eu garantez pentru mine, fiecare trebuie să garanteze pentru el”, a declarat Nicolae Robu.

Acesta mai precizează că acest dosar nu crede că îi va afecta o eventuală candidatură la viitoarele alegeri.