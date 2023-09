Prima reacție a „baștanului” din Timișoara lăsat fără palat: „Nu mă sperii că îmi pierd casa” VIDEO

Momiță Bona, proprietarul palatului de pe Bulevardul C.D. Loga 52, trecut în proprietatea statului român, îl acuză pe primarul Dominic Fritz de discriminare și se arătă dispus să meargă „până la Bruxelles” ca să păstreze clădirea.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat luni, 25 septembrie 2023, că a recuperat, în proprietatea statului, o clădire de pe bulevardul C.D. Loga 52. „Adevărul” a dezvăluit că, în acte, proprietatea nu a fost niciodată a Statului Român, intabularea din septembrie 2023 făcându-se în baza decretului de confiscare a averilor din 1950, prin care clădirea a fost naționalizată de la familia Ienciu Gheorghe și Rozalia.

Pentru că imobilul a fost vândut de Ionelaș Cârpaci, în anii ’90, cu ajutorul unor acte false, în 2016, odată cu condamnarea lui Ionelaș Cârpaci, judecătorii au dispus și revenirea la situația anterioară: intabularea familiei Ienciu Gheorghe și Rozalia. După intabularea familiei Ienciu Gheorghe și Rozalia, în Cartea Funciară a fost înscris Statul Român, în baza decretului de naționalizare din 1950.

Într-o conferință de presă susținută luni 23 septembrie 2023 în fața palatului de pe C.D. Loga, primarul Dominic Fritz a anunțat recuperarea clădirii, spunând că după evacuarea actualilor locatari, în palatul de pe Loga va fi amenajată o grădiniță.

„Adevărul” l-a contactat și pe Momiță Bona, proprietarul de facto al clădirii, pentru a-și spune punctul de vedere. Momiță spune că luni, când primarul Dominic Fritz a anunțat recuperarea clădirii, era în Germania, unde locuiește în cea mai mare parte a timpului.

„Nu m-a anunțat. Nu am primit nicio citație. Eu eram foarte bucuros că am câștigat treaba. De la Cadastru mi-a venit în august că e casa mea și că e în regulă. Am plecat în Germania și numa’ odată îl văd pe internet pe primarul că se filmează aici. El dacă nu se punea pe internet să îl văd, nu știam nici astăzi. Eu am un manager aici care caută plicurile. M-am dus la avocații mei și s-au mirat și ei. Ne-am mirat cum au putut să se intabuleze”, susține Momiță Bona.

Momiță, care este membru al unui clan de romi, se consideră discriminat și se declară hotărât să se judece cu Primăria Timișoara oricât e nevoie pentru păstrarea clădirii și recuperarea investițiilor făcute în cazul în care va fi evacuat.

„Primarul ăsta care e, e un om...Îmi cer scuze....Voi încă nu știți ce înseamnă nemții. Eu trăiesc de 40 de ani în Germania. Ăștia sunt rasiști. Nu au venit să facă bine la poporul nostru. A venit să facă rasism”, a mai declarat Momiță Bona pentru „Adevărul”.

De unde a avut Momiță bani pentru palat

Momiță Bona susține că a investit în clădirea de pe C.D. Loga 52 peste 1,2 milioane de euro, lucrând la renovarea palatului în care vine cu toată familia din Germania de două ori pe an.

„Eu am cumpărat casa asta acum 23-24 de ani. Am cumpărat-o de la Stanca Mirela (n.r. soția lui Ionelaș Cârpaci), fără sarcină, fără nimic, de bună credință. Proiectul a durat 3-4 ani. Erau proiectanți Bușilă și Gheorghiu. Am toate proiectele. Am executat legal, cu inspecție, au venit și au verificat. Nu am făcut la negru niciun pas. Toate aprobările au fost de la stat”, a mai spus Momiță.

Întrebat cu ce se ocupă și de unde a avut atât de mulți bani să investească în clădire, Momiță Bona a declarat că face afaceri imobiliare în Germania.

„În Germania noi suntem mobilieri. Nu mă sperii că îmi pierd casa. Ajung și în Bruxelles pentru dreptul meu. Eu am vrut să lucrez cu românii, că am avut încredere. Și am încredere. Dar dacă nu, mă duc în Bruxelles. Eu m-am judecat cu Robu 10 ani. Cum era Robu, cum nu era, s-a dat o șansă să fii mai liniștit inima. Nu era așa rasist. Ăsta ce vrea să facă nu e bine. Vrea să mai ia un mandat, e cinstea lui, dar trebuie să lucreze altfel”, a mai declarat Momiță.

Primarul Dominic Fritz a declarat că este conștient că va urma o luptă cu actualul locatar al clădirii.

„Eu nu m-am așteptat ca cei care au abuzat patrimoniul orașului de 30 de ani să zică bine-merci și să plece acasă. Normal că vor continua prin mijloace legitime lupta lor. Îmi asum că este o luptă, nu este o plimbare de duminică. Suntem pregătiți pentru această luptă”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Istoria clădirii de pe Loga 52

Clădirea de pe C.D. Loga 52 a aparținut înainte de naționalizarea din 1950 unei familii din Arad – Ienciu Gheorghe și Rozalia. În 1950, în momentul confiscării averilor, clădirea familiei Ienciu a fost naționalizată de comuniști. Din cauza unor erori birocratice comise de funcționari în momentul naționalizării, Statul Român nu a fost intabulat ca proprietar al clădirii.

Faptic clădirea a fost preluată de Statul Român, care a transformat-o într-o clădire de apartamente în care locuiau mai mulți chiriași. Profitând de situație, după 1990, Ionel Sandner, alias Ionelaș Cârpaci, având informații că Statul Român nu figurează ca proprietar al clădirii, a falsificat în Germania o procură prin care soții Ienciu îl împuterniceau pe bunicul soției sale să vândă clădirea de pe strada Loga 52. După vânzarea făcută în baza procurii falsificate au avut loc vânzări succesive, proprietar al clădirii ajungând inclusiv menajera lui Cârpaci, Maria Prodea.

În 1996, presa locală a dezvăluit falsurile lui Ionelaș Cârpaci, iar pentru a scăpa de probleme, Cârpaci i-a căutat și găsit pe foștii proprietari ai clădirii, familia Ienciu. Potrivit sentinței de condamnare a lui Ionelaș Cârpaci, în schimbul sumei de 14.000 de mărci, familia Ienciu a renunțat la pretenții asupra clădirii. Astfel, Ionelaș a putut să vândă imobilul, palatul ajungând în posesia lui Momiță Bona, un alt „baștan” din Timișoara.

În momentul în care Ionelaș Cârpaci a fost arestat pentru comiterea mai multor escrocherii imobiliare, ancheta s-a extins și asupra falsurilor care vizau clădirea de pe C.D. Loga 52.

În procesul în care Ionelaș a fost condamnat la închisoare, foștii proprietari (familia Ienciu) au transmis că „nu mai doresc să se constituie parte civilă și nu mai au nici o pretenție cu privire la acest imobil”.

Cu toate acestea, în dosarul penal, s-a dispus anularea tutoror actelor de vânzare-cumpărare de după Revoluție, inclusive contractul prin care Momiță Bona a cumpărat de la o „săgeată a lui Ionelaș”, și restabilirea situației inițiale, adică intabularea soților Ienciu.

După pronunțarea sentinței finale, în încercarea de a împiedica pierderea clădirii, Momiță Bona i-a donat clădirea fiului său, care nu era parte în dosar. Donația a fost anulată.

Folosindu-se, însă, de sentința penală pronunțată în 2016 prin care a fost dispusă și intabularea foștilor proprietari, de faptul că familia Ienciu a spus în proces că nu mai are pretenții asupra clădirii, dar și de faptul că Decretul 92 din 1950 este încă în vigoare, Primăria Timișoara a făcut demersurile la Cartea Funciară pentru intabularea Statului Român ca proprietar al clădirii. Noul CF a fost eliberat în 12 septembrie 2023.