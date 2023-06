Fântână transformată în operă de artă, placată cu gresie: „Îmi vine să urlu, dar sunt fără cuvinte” FOTO

O fântână publică din Timișoara, transformată în operă de artă în cadrul proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, a fost renovată, iar decorurile realizate în cadrul proiectului cultural au fost înlocuite cu gresie.

Practic, lucrarea de artă a fost desființată, fântâna fiind placată cu gresie. „Îmi vine să urlu, dar sunt fără cuvinte”, a scris pe Facebook Ionuț Suciu, un fost angajat al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii, implicat în proiect.

„Urma să o restaurăm”

Andreea Medar, artista implicată în proiectul cultural, a explicat că în cadrul acestuia, în 2020 a fost realizată, dintr-un adeziv bicomponent, o hartă ludică în cadrul căreia au fost aduse împreună mai multe cartiere și ape din Timiș.

„Noi am realizat-o în 2020. A fost vandalizată periodic. Am mers și am renovat-o. Urma să o restaurăm. S-ar putea ca adevărul să fie undeva la mijloc. Fântâna cred că a avut ceva scurgeri. E posibil să fi fost nevoiți să o distrugă ca să o repare. Dacă se vandaliza atât de rău, noi puteam să o refacem. Am încercat periodic să o cosmetizăm”, a declarat artista.

Explicațiile Aquatim

Compania de apă și canal Aquatim, administrator al fântânilor, a transmis mai multe fotografii din care reiese că fântâna a început să se degradeze, lăsând să se vadă polistirenul pe care a fost realizat decorul artistic.

„În exterior, fântâna publică forată din Parcul Regina Maria a fost placată cu polistiren și decorată prin amprentare. Igienizarea periodică, intemperiile atmosferice și vandalizările au dus la deteriorarea acesteia. Mai mult, fântâna nu se putea igieniza corespunzător”, au transmis reprezentanții Aquatim.

Inginerul responsabil de lucrare a mai spus că „având în vedere starea de deteriorare, de igienă necorespunzătoare și a faptului că în luna mai 2023 fântâna a fost oprită pentru dezinsecție, a fost luată decizia de a reface postamentul și a repara instalația hidraulică”.