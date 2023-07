Cum arată caleașca mortuară veche de peste un secol, găsită în cimitirul catolic din Bulgăruș FOTO

Cei de la Ambulanța pentru Monumente Banat, care au intervenit în cimitirul romano-catolic de la Bulgăruș (comuna Lenauheim), au dat peste un dric vechi de peste o sută de ani. Restauratorii au pus în siguranță caleașca mortuară.

Ambulanța pentru Monumete Banat a descins la Bulgăruș, un sat ce ține de comuna Lenauheim, la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara, pentru a restaura capela centrală din cimitirul romano-catolic, care a rămas fără turn încă de la începutul anilor 90, iar o parte din acopriș s-a dărâmat în 2023. Lucrările au durat trei săptămâni, în perioada iunie-iulie. Pe lângă capelă, voluntarii au restaurat și un obelisc funerar, dar și două morminte șvăbești.

Nu mică le-a fost mirarea când în fundul cimitirului au dat de o anexă simplă, care avea ușile bătute în cuie. Pe fronton era scris anul 1892. Prin crăpătura de la ușă au putut vedea că în interior se află o caleașcă mortuară. Anexa a fost construită special pentru dric.

„Ne-am uitat prin jur să vedem ce mai oferă peisajul cultural al cimitirului și așa am ajuns la ceastă anexă. Am intrat și am găsit acest dric. Atunci am apelat la un restaurator, să ne aplecăm și asupra lui. Surpriza a fost că am găsit caleașca mortuară într-o stare mult mai bună decât ne-am fi așteptat. În mare parte și-a păstrat toate elementele originale. Nu am vrut să intervenim și să-l facem ca nou, ci doar să-l punem într-o lumină îngrijită. Nu știm exact din ce an este dricul, dar am găsit poze cu el de la începutul secolului, de la o înmormântare, pare dinainte de primul război mondial. De mult e ținut ascuns în acea anexă. S-a păstrat cu mult noroc, tocmai pentru că nu s-a știut de el”, a spus Mihai Moldovan, coordonatorul Ambulanței pentru Monumente Banat.

Caleașca are roți de lemn cu o bandă metalică. Dricul are patru felinare mari, pe lateral era ornamentat cu pânză neagră decorată cu diferite motive, de asemenea caroseriaera din structură de lemn era ornată. S-au găsit chiar și harnașamentele cu care erau înhămați caii.

„E spectaculos prin elementele pe care le are și materialele care s-au păstrat"

Cei de la Ambulanța pentru Monumente Banat au contatat-o pe restauratoarea Mădălina Varga, de la muzeul din Satu Mare, și i-au propus să vină să facă intervenții de specialitate la dric.

Intervenția a constat în curățire, tratament anti carie și lăcuire cu ceară.

„Am făcut un desprăfuire, mai mult o conservare decât o restaurare totală. Am folosit pensule speciale pentru așa ceva. Am găsit carii în anumite părți ale dricului și am folosit o anumită substanță pentru tratament, prin injectare și pensulare. Am curățat o roată cu apă călduță și alcool tehnic, pentru a vedea cum reacționează vopseaua respectivă. A fost în regulă, iar apoi am dat cu ceară lichidă, să-i dea strălucirea, pentru a vedea cum ar arăta. Într-o etapă viitoare ne vom întoarce și vom finaliza restaurarea. Cel mai probabil că în toamnă. E un dric care va fi funcțional după restaurarea totală. Arată foarte bine, e spectaculos prin elementele pe care le are și materialele care s-au păstrat”, a declarat Mădălina Varga.

Dorința celor de la Parohia Romano-Catolică din Bulgăruș este ca dricul restaurat să fie expus într-o zonă vizibilă din sat. Cel mai probabil în curtea bisericii.

Bătrânii din sat își amintesc de existența dricului de pe vremea când erau ei copii, însă nu puteau să ofere prea multe informații despe el. Doar că șvabii îl foloseau la înmormântări și că în mod sigur nu a mai fost utilizat niciodată după revoluție.

În 1940, în localitate trăiau 2.269 de şvabi (93 la sută din populaţie), în 1977, din 2.559 de locuitori, 1.125 erau germani și 1.286 români. Şvabii au continuat să plece în număr mare în anii ’80. După Revoluţia anticomunistă, în 1992, la Bulgăruş mai erau 125 de şvabi.