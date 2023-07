Ambulanța pentru Monumente a descins în cimitirul romano-catolic din Bulgăruș, pentru salvarea unei capele FOTO

Ambulanța pentru Monumente Banat- proiect inițiat în România de actualul rege al Marii Britanii, Charles, pe când era prinț, a descins la Bulgăruș, un sat ce ține de comuna Lenauheim, la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara.

Cea mai importantă intervenție din 2023 a celor de la Ambulanța Pentru Monumente se desfășoară în satul Bulgăruș. Mai exact în cimitirul romano-catolic din localitatea întemeiată de coloniștii șavbi, în 1769, dar unde astăzi nu mai sunt decât două familii de nemți. Cei de la Ambulanță se concentrează în principal pe capela centrală a cimitirului, care a rămas fără turn încă de la începutul anilor 90. Așadar, era pe lista lor, însă, prăbușirea acoperișului navei, la începutul acestui an, i-a făcut să urgenteze salvarea monumentului.

“E un obiectiv pe care îl urmărim de ceva vreme. Îi spuneam capela fără turn din Bulgăruș. Era pe lista noastră de rezervă pentru o viitoare lucrare. Însă, la începutul acestui an, iarna, când am revenit la Bulgăruș, am descoperit că s-a prăbușit o mare parte din acoperiș, care anul trecut era încă în picioare. Și asta ne-a urgentat decizia de a interveni în Bulgăruș. Deși e un obiectiv de mici dimeniuni, am încercat să abordăm întreg peisajul cultural al cimitirului, care are o valoare istorică deosebită”, a declarat Mihai Moldovan, coordonatorul Ambulanței pentru Monumente Banat.

În trei săptămâni a fost refăcut acoperișul capelei, iar cea mai complexă parte a fost realizarea noul turn. Acesta a fost construti la sol și urma să fie urcat după principiul unui joc de puzzle.

“Turnul original s-a prăbușit la începutul anulor 90. Am putut să facem proiectul de arhitectură după fotografii și similitudini cu alte obiecte din zonă. Am construit turnul la sol, bucată cu bucată, iar apoi totul ar fi trebuit din nou desfăcut și remontat, sus, ca un puzzle. Dar nu am reșit să terminăm turnul. Rămâne o operațiune pe o dată viitoare”, a mai spus Mihai Moldovan.

Studenți cu pasiune pentru arhitectură

Acțiunea s-a desfășurat practic sub forma unei școli de vară. Majoritatea celor care au pus umărul la muncă sunt studenți din anul patru de la Facultatea de Arhitectură din Timișoara. A fost și o practică foartă bună în teren.

“Capela a fost construită în 1920 de o familie foarte înstărită din Bulgăruș. Erau urmașii coloniștilor germane. Capela a avut de suferit după cutremurul din 1991, atunci a căzut turnul. Iar în timp nu s-a mai ocupat nimeni de el. Șvabii au plecat în timpul comunismului. Au dispărut apoape toți catolicii din sat, mai sunt foarte puțini. Acoperișul a căzut pentru că lemnul era deja degradat”, a spus Ștefan Popa, student la Arhitectură și voluntar la Ambulanța pentru Monumente de trei ani.

“Avem ocazia să intervenim în diferite comunități, rural sau urban. Ne-am ocupat de partea de documentație, am făcut partea de releveuri, de plan, am stabilit care e starea de degradare atât la nivelul pereților, cât a acoperișului și am făcut piesele propuse. Am avut ateliere de dulgerie, de zidărie”, a completat Bogdan Gârbovan, și el student în anul patru.

Restaurarea picturii din capelă

Pentru prima dată, Ambulanța pentru Monumente Banat a avut parte de o susținere din partea Autortății Naționale al Patrimoniului, care a trimis la Bulgăruș un specialist în restaurări de pictură. De asemenea s-au restaurat și două monumente funerare.

“Am vrut să facem o activitatea un pic mai complexă decât șarpanta, astfel că am intervenit și asupra picturii murale din capelă. Mai era o bucată din bolta capelei care era pictată, o pictură din 1922, care nu are o valoare artistică sau istorică foarte mare, dar are valoare pentru capelă, pentru stilul de pictură din zona asta. Am abordat un pic și partea de cimitir. O altă colegă de-a mea de la Institut, specializată pe cercetarea arhitecturii de veci, a venit aici și a ținut un atelier de câteva zile, am avut și doi restauratori de piatră, specializați pe elemente litice, care au intervenit pe două morminte, dar și pe un obelisc”, a spus restauratoarea Ana Chiricuță.

În luna august, Ambulanța pentru Monumente se va muta în județul Caraș-Severin, mai exact în localitatea Grădinari, unde vor interveni asupra unui turn, rămășița unei biserici construite în urmă cu aproximativ 300 de ani.