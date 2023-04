Convenția de tatuaj de la Timișoara, un real succes. Spectacol cu peste 50 de artiști FOTO

Timișoara a fost în weekend gazda celui mai mare eveniment dedicat tatuajelor, care s-a desfășurat la Iulius Congress Hall. La fața locului au fost prezenți peste 50 de artiști tatuatori din nouă țări.

Timișoara International Tattoo Convention a fost un succes, conform organizatorilor. În cele trei zile, peste o mie de persoane au vizitat Iulius Congress Hall, mulți având ocazia să se tatueze.

„Ne-am bucurat foarte mult de interesul cu care a fost primit acest eveniment aflat la prima ediție. În cele trei zile, la Timișoara International Tattoo Convention am avut parte de peste o mie de vizitatori care au avut parte de un program bogat, care a inclus concerte, seturi de DJ, happening-uri artistice, o expoziție cu aparate de tatuat din întreaga lume și multe alte activități. Dincolo de numărul vizitatorilor, suntem bucuroși că artiștii prezenți la acest eveniment au fost încântați de această prima convenție de tatuaje din Timișoara și promitem că următoarea ediție a evenimentului va fi una și mai reușită”, a declarat Sorin Stanca, organizatorul Timișoara International Tattoo Convention.

Convenția de la Timișoara a găzduit și diverse concursuri de tatuaje. Câștigători au fost aleși: Erik Gregor, Matei Cosmin, Aky Tattoo (la categoria best small color – dimensiunea de maxim 15 centimetri a tatuajului), Cătălin Petruțiu, Gabriela 22 Ink și Maus Tatto (best small black and grey), Marius Deac, Clau Marinescu și Gabriel Pătrașcu (best medium black and grey), Inksecta, Pulsar Sinaps și Pit Fun (Malaezia) la categoria best medium color, Alex Atănăsoaiei, Ștefan Erken și Florin Gheorghiță (best large bng), Cristi Tudor, Clau Marinescu și Eugen Mahu (best large color).

Alături de aceste premii au fost acordate și diplome de “best of” pentru fiecare zi, acestea revenindu-le lui Florin Gheorghiță (best of Sunday și best of show), Cristi Tudor (best of Friday) și Clau Marinescu (best of saturday).

Pe lângă concertele susținute de formațiile Anton și Funk28, au avut loc demonstrații de mânuire a săbiilor japoneze, live graffiti session, parkour, seturi de DJ și o expoziție tematică.

O prezență inedită a fost italianca Aydin Mod – cunoscută și ca “Barbie modificată”, care se află în topul celor mai bizare intervenții de “înfrumusețare”.

Tânăra și-a făcut primele piercinguri la vârsta de 11 ani. La 15 ani și-a tăiat limba în două și a început o serie de proceduri extreme, unele foarte controversate. Astăzi are peste 20 de piersinguri, tatuaje complexe pe tot coprul, și-a tatuat globii oculari și fața, și-a tăiat nările, și-a pus fillere în obraji și acid hialuronic în buze. Mai mult, și-a făcut unele “operații estetice” în zona intimă. Intenția ei este să-și acopere întregul corp cu tatuaje, piercinguri și intențonează să-și pună dinți metalici.