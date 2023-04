„Fabrica” de tatuaje din Timișoara. Ce vor românii în 2023: „Vin și mame, și studenți, și băieții răi” FOTO

Casi Stanca a făcut ucenicia în tatuaj într-un salon din Suedia, acolo l-a cunoscut și pe viitorul soț. Cei doi au decis să se mute la Timișoara, unde au deschis un modern salon de tatoo și piercing, dar se pregătesc și de prima ediție a „Timișoara International Tatoo Convention”.

Arta tatuajului în România a evoluat. De la tatuaje cu inimi cu săgeţi, sirene şi ancore, trecând prin perioada semnelor zodiacale sau a literelor chinezeşti, s-a ajuns la veritabile opere de artă, desene complexe, colorate, care acoperă întreg corpul. Pe de altă parte, încă există ideea că tatuajele se fac într-un subsol, plin de fum de țigară și cu personaje dubioase. Dovada că nu e deloc așa este cel mai nou salon de tatuaje din Timișoara, deschis în centrul istoric al orașului. De la distanță ai zice că e frizerie ori salon de coafură. E loc luminos, curat, scaunele sunt așezate unul lângă altul, fiecare tatuator își are locul său.

„Am început să fac tatuaje în Timișoara, dar apoi am plecat la București, să lucrez într-un salon. După care a apărut oportunitatea de a merge în Suedia. Acolo am început ucenicia la un salon de tatuaje și acolo l-am cunoscut și pe viitorul meu soț, Denis, care lucra într-un salon. Într-un final, am decis să venim în Timișoara și să continuăm tatuajul aici. Mai întâi într-o cameră, în al doilea an am avut două camere, apoi ne-am extins la trei camere. De un an suntem în acest salon modern și profesionist”, a povestit Casi Stanca, tânăra responsabilă cu salonul.

Detalii de calitatea unei imprimante

Toți tatuatorii sunt tineri și foarte tineri, e o nouă generație de artiști. La fel, tehnologia şi tehnica au avansat, diferența față de ceea ce se făcea acum 10-15 ani fiind enormă. În momentul de faţă, s-a ajuns ca să se poată reproduce imagini şi detalii de calitatea unei imprimante.

„Aparatele de tatuaj încep de la 1.000 de euro. Se fac tatuaje realiste, <old school>, <black and gray>, color, mici, medii, mari, cu linii, cu umbre. Mie îmi plac culorile. E noua generație de artiști, trebuie să le facem loc. Denis, soțul meu, e artistul principal din salon”, a adăugat Casi Stanca.

Mamele au devenit cliente serioase

Tatuajele sunt acum “cool” și la noi. Tânăra spune că în salon intră de la medici, avocați ori studenți până la „băieții răi”.

„Nu o să vă vină să credeți, dar am ajuns să avem o clientelă foarte serioasă în rândul mamelor. Toate vor un mic tatuaj, cu copilul, cu data de naștere, cu tălpița și așa mai departe. Apoi îi avem pe băieții răi: tatuaje pe față, pe cap, cât mai multe la vedere. Sunt și unii care cer lucruri ciudate, dar pe acelea le și ascund, să nu fie la vedere. Acum, dacă cineva are 20 de ani și vrea un tatuaj pe față, îi spun că peste zece ani poate va gândi altfel, poate va dori să se angajeze și lumea se va uita ciudat la el. Eu pot recomanda o altă zonă, dar după aceea e problema fiecăruia. Și avocații și doctorii vin la noi să se tatueze, numai că ei își ascund tatuajele. Ne spun să fie până la mâneca de tricou, pe spate sau pe piept”, a mai spus Casi Stanca.

Piercingul în sfârcuri e dureros

Piecingurile sunt și ele la mare căutare. Dacă la tatuaj se stă mai mult până se face, pentru unele și câteva zile, pierciengul e „floare la ureche”. Se face în cinci minute, dar apoi e nevoie de o perioadă mai lungă pentru îngrijire și vindecare.

„Cele mai uzuale și mai comune piercinguri sunt cele în urechi. Au început să prindă și piercingurile în nas. E simplu piercingul și ușor de îngrijit. Cele mai necomune sunt cele în buric. E un pic mai dureros. Dar cel mai dureros e în sfârcuri, atât la băieți, cât și la fete, motiv pentru care nici nu sunt mulți cei care le cer. Noi aici nu facem piercinguri în zone intime, e nevoie de o tehnică mai complicată. În limbă ar vrea mulți, dar renunță când află că nu pot fuma o perioadă”, a declarat Amon, care se ocupă cu piercinguri în salon.

Timișoara International Tatoo Convention

Casi Stanca va organiza și prima ediție a “Timișoara International Tatoo Convention”, care va avea loc în perioada 21-23 aprilie, la Iulius Town, din Timișoara. Vor fi peste 50 de artiști, fiecare va avea stația lui și vor tatua în cele trei zile. Vor veni artiști din nouă țări, printre care Hong Kong, Malezia, Germania, Italia ori Croația.

„Noutatea este implementarea acestui concept de convenție de tatuaj. Nu este un festival, nu e nici expo. Termenul folosit la evenimentele de tatuaj este Tatoo Convention”, a mai explicat Casi Stanca.