Bucătari Kolping Timișoara, mențiune la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart. „Este cea mai frumoasă medalie” FOTO

IKA/Culinary Olympics este considerată cea mai longevivă, vastă și variată competiție culinară la nivel global în domeniul gastronomiei. Pe lângă echipa națională (seniori și juniori), țara noastră a trimis și patru echipe regionale, printre care se află și Kolping Timișoara.

Timișoara a fost reprezentată la Olimpiada Gastronomică IKA/Culinary Olympics de la Stuttgart de o echipă regională formată la Casa Calfelor Kolping.

Cei nouă bucătari tineri - opt dintre ei fiind elevi și unul student, conduși de chef Florin Kiss, au intrat în competiție sâmbătă, 3 februarie. Juriul a răsplătit echipa timișoreană cu mențiune.

„Cu echipa Kolping ne-am atins țelul. Nu puteam să ne dorim mai mult de o mențiune. Participarea la acest concurs e deja un câștig. La ora cinci dimineața a trebuit să fim în competiție. Ne-am trezit la ora două noaptea și ne-am pregătit cele necesare. Am avut avut la dispoziție două ore să pregătim o masă cu șase secțiuni. Fiecare bucătar a știut ce are de făcut, ajutoarele erau acolo unde trebuie și s-au duelat cu încă cinci echipe de profesioniști. Am făcut față cu brio. Faptul că au putut urca pe scenă era deja un lucru foarte mare pentru ei”, a declarat chef Florin Kiss, antrenorul echipei Kolping Timișoara.

Bucătarii armatei americane n-au intrat în concurs

Kolping Timișoara a fost alcătuită din Bianca Prisneac, Ianis Bulgaru, Bogdan Lovin, Ariana Sinatovici, Alesia Coroian, Elisa Dedu, Fabian Prutean, Iani Bratan, Maximilian Dan. Ei sunt elevi la Colegiul Economic „F. S. Nitti”, Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”, Colegiul Național “Ana Aslan” Timișoara, Liceul Tehnologic “Valeriu Braniște” - Lugoj, Liceul Montessori Timișoara, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” și un student la Mecatronică și Robotică la Universitatea Politehnica Timișoara.

„Ne-am asumat să participam cu tineri pasionați din cadrul a șapte școli din județul Timiș. Cu o echipa de juniori într-o competiție alături de seniori și de participanți cu experiență în domeniu acest rezultat este de fapt cea mai frumoasă medalie. Nu a fost acordată medalia de aur la această secțiune. Medalia de argint a fost obținută de echipele din Korea de Sud și Italia, iar cea de bronz a fost obținuta de echipa Greciei. Echipa United States Army Culinary Arts Team, cu care eram în concurs, nu s-a prezentat fiindcă nu a venit avionul cu utilaje, tacâmuri și veselă”, a declarat Eduard Dobre, președintele Koping Timișoara.

Chef Florin Kiss participă la probele individuale

Pe lângă echipa națională a României (seniori și juniori) – care vor intra în concurs zilele acestea, țara noastră a mai trimis la Stuttgart, pe lângă Kolping Timișoara, alte trei echipe regionale: Gastro Cuisine România din București, Restaurantul Belvedere din Brașov și About Taste Academy din Vaslui.

De asemenea, bucătarul lugojean Florin Kiss va participa, luni, 5 februarie, în competiție în probele individuale. În 2022, a fost medaliat cu argint la World Culinary Cup de la Luxemburg.

Olimpiada de la Stuttgart pune împreună mai mult de 1.200 de bucătari și patiseri din peste 55 de țări, organizați în 89 de echipe (24 de echipe naționale, 19 echipe naționale de juniori, 22 de echipe de catering comunitar, 24 de echipe regionale) și peste 500 de bucătari profesioniști participanți la probe individuale.