Olimpici români la gastronomie, pentru Stuttgart 2024. „Gătitul îmi oferă o pace interioară“ FOTO

Nouă tineri din Banat, între 15 și 20 de ani, pasionați de bucătărie, se pregătesc de Olimpiada de Gastronomie, care va avea loc la Stuttgart, Germania, în ianuarie 2024. Ei fac parte din echipa alcătuită și susținută de Casa Calfelor Kolping din Timișoara.

Unii tineri cântă sau dansează, alții pictează, sculptează sau desenează. Fiecare după pasiune, har și talent. Sunt însă și unii iubesc bucătăria - mai exact, să facă artă gastronomică.

Este și cazul celor nouă tineri din Banat care se pregătesc de zor la Casa Calfelor Kolping din Timișoara, pentru Olimpiada de Gastronomie care va avea loc în ianuarie 2024, la Stuttgart, Germania.

Sunt foarte tineri, opt dintre ei elevi – majoritatea la profile alimentare și gastronoice, și unul student, iar munca la bucătărie nu deloc o joacă. E nevoie de efort, dedicație, transpirație.

„De când eram mică, bunica, când făcea mâncare, îmi tot dădea câte o bucățică de morcovi, de păstârnac. Le puneam pe calorifer și îmi imaginam că e cuptorul meu. Îmi lua câte o cană sau un set de gătit pe care mi le lua ea, și găteam. Tot timpul m-au încurajat bunica, mama și tata. Când am auzit de acest concurs, am zic că trebuie să mă duc. Când pun mână, mă simt în altă lume. Când am câte un stres acasă, primul lucru, îi spun mamei, vreau să gătesc. Fac tot felul de lucruri. Vreau să îmi termin studiile și sunt sigură că această olimpiadă mă ajuta în CV, pe viitor vreau să ajung un chef bucătar”, declarat Alesia Coroian.

Va alege între inginerie și bucătărie

Echipa a fost selectată dintr-un grup de 33 de participanți înscriși și e formată din tineri între 15 și 20 de ani. Iani este singurul student din echipa care va merge la Olimpiada de Gastronomie. Studiază la Politehnică și are toate șansele să devină un inginer-bucătar.

„Am o pasiune de mic pentru bucătărie. A început așa, văzând-o pe mama mea, pe sora mea, mi-a plăcut și am zis să încerc și eu. Vreau să învăț cât mai mult despre gastronomie, pentru că vreau să am cât mai multe deschideri. Una către inginerie, alta către bucătărie și după aceaa vedem unde ne orientăm mai bine, unde merge mai bine”, spus Iani Bratan.

„Bucătăria e locul unde tot răul dispare"

Bianca Prisneac e elevă la Colegiul Economic „Nitti” din Timișoara. În ciuda vârstei, e cea mai experimentată din echipă: se poate lăuda deja cu o serie de titluri obținute la concursurile școlare județene și naționale de gătit.

„Bucătăria e locul unde tot răul dispare, unde eu mă simt cel mai bine. E locul care mă liniștește, oricât de greu mi-ar fi în viață. Gătitul îmi oferă o pace interioară. Așa am învățat tot mai mult, am avut pregătiri pentru concursuri și aș vrea să ajung prima femeie din România cu stea Michelin. E foarte greu, dar sunt ambițioasă. Învățăm foarte multe lucruri, de la preparate noi, tehnici de gătit, se învață bucătăria și chimic”, a spus Bianca Prisneac.

Antrenați de un chef medaliat la World Culinary Cup

Orice echipă are și un antrenor, cel care se preocupă de șlefuirea tinerilor bucătari. Și care le insuflă din dragostea sa pentru arta cluniară și respectul pentru tot ceea ce înseamnă preparate, arome, savoare și prezentare, este chef Florin Kiss. În 2022 a fost medaliat cu argint la World Culinary Cup de la Luxemburg.

„Ei sunt majoritatea de meserie, știu ce înseamnă o pregătire într-o bucătărie, dar pregătirea pentru o olimpiadă gastronomică înseamnă mult mai mult. Înseamnă cunoștiințe gastronomice avansate, deoarece se pune accent pe inovație, curente, avem nevoie de pregătire multă, să fim siguri că ceea ce scoatem afară e perfecțiunea, pe cât de mult ne permitem. Ne dorim să ajungem la acele combinații de gusturi sau invovații în urma cărora membrii juriului să vadă că acești elevi au un potențial”, a declarat Florin Kiss de la Casa Calfelor Kolping din Timișoara.

Se construiește o școală profesională de gastronomie

Tinerii bucătari nu întâmplător se află la Casa Calfelor Kolping. Aici, anul viitor, va începe construcția unui școli profesionale de gastronomie.

„Lângă locația noastră, lângă Casa Calfelor de acum, intenționăm, anul viitor, în martie, să pornim construcția unei școli de gastronomie. Va fi o școală profesonală, vorbim de un învățământ profesinal dual, în care școala intră în contact cu agenții economici. Acolo se produc niște efecte benefice pentru cel care este format. Avem terenul, avem proiectul și anul viitor ne dorim să începem construcția. Avem donator, avem sponsori, avem sprijin și suntem încurajați să facem acest proiect”, a afirmat Eduard Dobre, președintele Organizației Koping România, Eduard Dobre.

Participarea tinerilor la olimpiadă costă în jur de 18.000 de euro. Tocmai de aceea, bucătarii organizează de două ori pe lună un eveniment, la care îi invită la masă pe oamenii de afaceri, reprezentanții unor organizații, persoane publice, să vină alături de ei, să-i sprijine.