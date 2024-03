Autostrada Timișoara-Moravița are OK de la Mediu. Drumul rapid care ne leagă de Serbia va avea 73 de kilometri

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Autostrada Timișoara-Moravița. Lungimea autostrăzii Timișoara-Moravița este de 73 kilometri și include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia.

Acordul de mediu pentru Autostrada Timișoara-Moravița a fost semnat în cadrul ședinței Comitetutului de analiză tehnică din data de 7 martie 2024.

Conform planului, traseul pentru autostrada A9 care va lega Timişoara-Moraviţa (frontiera cu Serbia) se desprinde din A1 în zona Remetea Mare, continuă în paralel cu centura Timişoara Sud până în zona Giroc, unde va fi realizat un drum de legătură cu această centură. De acolo, traseul merge spre sud, pe ruta Jebel - Opatiţa - Stamora Germană - Moraviţa, până la graniţa cu Serbia.

„Autostrada Timișoara-Moravița se va construi în extravilan/intravilan pe teritoriul unităților administrative din județul Timiș: Remetea Mare, Recaș, Bucovăț, Moșnița Nouă, Giroc, Sacoșu Turcesc, Pădureni, Liebling, Jebel, Voiteg, Birda, Deta, Denta, Moravița, domeniul public și privat al UAT și în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice”, transmit cei de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș.

Lungimea traseului este de 73 kilometri și include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia.

„Principalele lucrări prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele: lucrări de infrastructură şi suprastructură, terasamente (lucrări de săpătură, umplutură etc.); lucrări de consolidare a terasamentelor (lucrările de consolidare a taluzurilor de rambleu, a terenurilor slabe de fundare și drenarea apelor subterane); lucrări hidrotehnice; lucrări de artă (construcția podurilor şi pasajelor, podețelor etc.); lucrări de construcţie a nodurilor rutiere în zonele intersectate sau ramificare cu alte căi de comunicaţie; lucrări de siguranţa circulaţiei; lucrări de colectare şi evacuare a apelor; lucrări de mediu (ex.: panouri fonoabsorbante, împrejmuire, subtraversări pentru faună etc.); lucrări de realizare a dotărilor specifice infrastructurii rutiere – parcări, spaţii de servicii, centru de întreţinere şi coordonare (CIC), punct de trecere a frontierei. lucrări de mutări şi protejare a instalațiilor”, mai spun cei de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș.

Proiectul propus se suprapune parțial sitului Natura 2000 Lunca Timişului, cât și vecinătății rezervației naturale Arboretumul Bazoș.

„Realizarea proiectului nu va afecta integritatea rețelei Natura 2000 și terenuri naturale cu valoare ecologică ridicată sau zone cu areale naturale ce pot reprezenta habitat pentru diverse specii, urmând a se respecta măsurile de protecție stabilite prin avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate”, au mai spus cei de la Protecţia Mediului.

Sorin Grindeanu a declarat în februarie 2024 că proiectul se află în faza de finalizare a Studiului de Fezabilitate, iar până în vara lui 2024 urmează să fie organizată licitația pentru proiectare și execuție.

Autostrada ar putea fi construită cu fonduri europene (peste 260 de milioane de euro), fiind parte din culoarul paneuropean Gdansk – Salonic.