Atac într-o bijuterie din Timișoara. Hoțul a fugit cu două lanțuri din aur VIDEO

Atacul s-a petrecut marți, 20 februarie 2024, într-o bijuterie de pe strada Brediceanu din zona Pieței 700 din Timișoara. Hoțul a reușit să fugă pentru că a pulverizat spray lacrimogen în fața patronului. Acum este căutat de polițiștii în tot orașul.

O bijuterie din zona centrală a Timișoarei, din zona Piața 700, a fost ținta unui hoț. Un individ a intrat în bijuterie, a smuls două lanțuri din aur de la proprietarul magazinului și a fugit. Totul s-a întâmplat în toiul zilei. Bărbatul nu și-a ascuns fața în timpul atacului, având pe cap doar o șapcă roșie. De altfel, bijuteria este supravegheată cu ajutorul unor camere video, iar imaginile cu hoțul au ajuns la oamenii legii.

Patronul bijuteriei a încercat să-l oprească pe hoț, însă acesta a utilizat un spray lacrimogen și a scăpat.

„A luat două lanțuri să le vadă și a fugit cu ele. Am fugit după el, m-a agresat, mi-a dat cu spray în față. Am fost la Oftalomologie (n.r. Spitalul de Oftalmologie se află la nici 50 de metri de bijuterie), am primit îngrijiri medicale și mi-am revenit. Mă mai ustură în partea din spate. A fost și ieri la magazin, să studieze terenul, probabil. Am luat pozele de pe camere, este cunoscut de poliție și probabil că va fi prins. În scurt timp”, a mărturisit patronul bijuteriei.

Polițiștii de la Investigații Criminale au ajuns rapid la fața locului și au început cercetările. Toată zona a fost împânzită de poliție. În acest moment hoțul este căutat de oamenii legii.

„La data de 20.02.2024, în jurul orei 13:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a pătruns într-un magazin de bijuterii de pe strada Bredicianu din Timișoara, ar fi dat cu spray paralizant în direcția proprietarului magazinului și a sustras două lanțuri de aur. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt, depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis cei de la IPJ Timiș.