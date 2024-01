Ascensiune fulminantă pentru fostul șofer al DSP Timiș. Revolta medicilor față de numirea sa la șefia instituției

Numeroși angajați ai Direcției de Sănătate Publică Timiș sunt revoltați de numirea în fruntea instituției a lui Florin Ardelean, despre care ei susțin că nu are studii medicale și că în trecut a fost angajat ca șofer. Din punct de vedere juridic, însă, acestuia nu i se poate reproșa nimic.

Direcția de Sănătate Publică Timiș a anunțat că de la 1 ianuarie 2024 Florin Ardelean, inspector I superior în cadrul instituției, a fost numit prin ordinul Ministerului Sănătății în funcția de director executiv. Ardelean i-a luat locul juristei Florentina Radu, care și-a încheiat în 2023 mandatul interimar. Mandatul noului director este valabil pe o perioadă de trei luni, însă acesta se va putea prelungii.

Decizia numirii lui Florian Ardelean la șefia DSP Timiș a fost semnată în 20 decembrie 2023 de Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Peste 40 de angajați ai DSP Timiș au semnat la finalul anului trecut un memorandum transmis ministrului Rafila, cerând păstrarea Florentinei Radu la conducerea direcției.

Angajații de la DSP Timiș sunt revoltați de numirea lui Florin Ardelean, despre care spun că nu are studii medicale și că, de fapt, a fost angajat inițial ca șofer pentru fostul director Horia Vermeșan.

“Noi suntem foarte revoltați! Nu am avea nimic cu el ca persoană, dar nu se pricepe. După șase ani de facultate, patru ani de rezidențiat, un an de stagiatură, plus primariat, să-mi spună un șofer ce și cum. Nu știe nimic! Nu știe să scrie procesul-verbal, nu știa să scrie la calculator, nu știe să facă un document în format electronic. Îi scriu colegii! Din afară nu se știe, dar noi de aici îl știm de atâția ani. Pentru noi e revoltător, e ridicol, să ajungă un șofer să conducă o instituție publică. Nu știm care este secretul acestei ascensiuni”, a declarat pentru “Adevărul” unul din medicii din cadrul DSP Timiș.

„Omul nu știe ce se întâmplă în DSP"

Medicii susțin că DSP Timiș are în față, în acest an, două proiecte foarte importante pe fonduri europene, pe PNRR, a căror implimentare necesită o mare atenție din partea conducerii. Printre ele este și construcția Institutului Oncologic din Timișoara, o investiție de peste 200 de milioane de euro.

„Ne e teamă că vor fi afectate cele două proiecte. Este vorba de Institutul Oncologic din Timișoara și digitalizarea DSP. Toată comisia de implimentare a acestor două proiecte și-a dat demisia după ce a aflat că acest Florin Ardelean vine la conducere. Omul nu știe ce se întâmplă în DSP, nici cu ce se mănâncă aceste proiecte. În plus, el nu ar vrea să digitalizeze Serviciul de Inspecție, de unde vine, pentru că nu mai pot să facă ei cam ce vor”, a mai spus medicul timișorean.

Florin Ardelean a fost angajat în anul 2008 pe postul de șofer în cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș, în baza unui contract individual de muncă. Ardelean a fost șofer la DSP până în 2013. În paralel, s-a înscris și la Facultatea de Drept din cadrul Universității Europene „I.C. Drăgan” din Lugoj. A absolvit facultatea în iulie 2013, obținând licența cu media 7,80.

Tot în 24 decembrie 2013, Horia Vermeșan, cunoscutul medic ortoped, l-a angajat Florin Ardelean în funcția de inspector I debutant pentru serviciul Control în sănătate.

„Mă voi strădui să mă ridic cel puțin la înalțimea predecesoarei mele"

„Adevărul” a încercat să ia legătura cu Florin Ardelean, însă acesta a acceptat doar să trimită o declarație prin purtătorul de cuvânt al DSP Timiș.

“Mă simt onorat că am fost creditat pentru această funcție și sunt convins că, împreună cu tot colectivul instituției, vom transforma în realitate proiectele începute. Îi asigur pe toți medicii care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la numirea mea ca mă voi strădui să mă ridic cel puțin la înalțimea predecesoarei mele; voi continua toate proiectele demarate la nivelul institutiei, sunt deschis la o colaborare cât mai strănsă în interesul derulării și finalizării acestora, dar și a altora noi. Având aceeași pregătire, respectiv aceleași studii cu fostul director executiv, am avantajul de a fi lucrat în interiorul Direcției de Sănătate Publică Timiș, de a cunoaște sistemul, cu toate problemele și neajunsurile sale, putând aduce în plus expertiza de 10 ani pe care o am în cadrul instituției. Așa cum m–am străduit și am perseverat în carieră până în acest moment, voi continua să muncesc, serios și dedicat, în interesul sănătății cetățenilor județului, al colegilor și al DSP Timiș”, a transmis Florin Ardelean, un om foarte discret, despre care colegii spun că nu a avut nicio dată cont pe Facebook sau pe alte rețele de socializare.

Conform ordinului de numire în funcția de director executiv gradul I la DSP Timiș, semnat de ministrul Alexandru Rafila, Florin Ardelean va beneficia de un salariu de bază de 9.980 de lei.

În ultimii trei ani, la conducerea DSP Timiș au fost numite în funcția de director executiv cinci persoane, pentru perioade scurte și limitate.